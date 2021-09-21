Üniversite öğrencilerinden yabani otla mücadele için insansız kara aracı - Haberler
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Üniversite öğrencilerinden yabani otla mücadele için insansız kara aracı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı yarışmasında finalist olan Space and Beyond Technology takımı geliştirdikleri YOMA (Yabani Otla Mücadele Aracı) ile TEKNOFEST'te yarışıyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı yarışmasında finalist olan Space and Beyond Technology takımı geliştirdikleri YOMA (Yabani Otla Mücadele Aracı) ile TEKNOFEST'te yarışıyor. Geliştirdikleri yabani otla mücadele aracı hakkında konuşan takım lideri Emre Uçar, "Projemiz tarlada kendi kendine dolaşıp, tarlada çıkan yabani otlara ilaç ile müdahale etmek için tasarlandı. Biz buraya kadar rapor aşamalarında birinci olarak geldik. Buradan birinci olarak gitmek istiyoruz" dedi.

Atatürk Havalimanı'nda devam eden organizasyonda Tarımsal İnsansız Kara Aracı yarışmasında finale kalan Space and Beyond Technology takımı'nın YOMA (Yabani Otla Mücadele Aracı) aracı TEKNOFEST ziyaretçileri tarafından ilgi gördü.

"ARACIMIZ 800 METREKARELİK BİR ALAN İÇİN TASARLANDI"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi ve Space and Beyond Technology takımı lideri Emre Uçar, "Bizim ekibimiz farklı üniversitelerde öğrenim gören kişiler tarafından kuruldu. Ekipteki kişilerle liseden bu yana arkadaşız. Hep birlikte tarımsal insansız kara aracı adına bir proje geliştirmek istedik. Projemiz tarlada kendi kendine dolaşıp, tarlada çıkan yabani otlara ilaç ile müdahale etmek için tasarlandı. Tasarladığımız araç tarladaki yabani otları öldürerek bitkilerin daha verimli büyümesinde önemli rol oynamaktadır. Aracımız şu an için 800 metrekarelik bir alan için tasarlandı. İçerisinde bulunan wifi modülü sayesinde telefon ya da bilgisayardan ara yüzü kullanılabiliyor. Araç hareket anında yabani bitkilere ilaç püskürterek yabani otları ortadan kaldırıyor. Böylelikle tarlada bulunan bitkiler daha iyi büyüme sağlıyor. İster domates olsun isterse patlıcan bizim aracımız için önemli olan yabani otların yok olması" dedi.

"BİRİNCİ OLARAK GİTMEK İSTİYORUZ"

Uçar, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ekibimiz 4 kişiden oluşuyor. Finansal olarak en büyük desteği TEKNOFEST sağladı. Bugün bütün araçların tarlada test günü yarın yarışmalar başlayacak. Biz buraya kadar rapor aşamalarında birinci olarak geldik. O yüzden biraz iddialıyız. Buradan birinci olarak gitmek istiyoruz."


- İstanbul
Üniversite öğrencilerinden yabani otla mücadele için insansız kara aracı

Üniversite öğrencilerinden yabani otla mücadele için insansız kara aracı

Üniversite öğrencilerinden yabani otla mücadele için insansız kara aracı

Üniversite öğrencilerinden yabani otla mücadele için insansız kara aracı

Üniversite öğrencilerinden yabani otla mücadele için insansız kara aracı
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Haber: Üniversite öğrencilerinden yabani otla mücadele için insansız kara aracı - Haberler
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