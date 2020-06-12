Üniversite öğrencilerinden sosyal mesafeyi gözeten projeler
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Üniversite öğrencilerinden sosyal mesafeyi gözeten projeler

Yaşar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri, yıl sonu bitirme projeleri kapsamında bilgi ve becerilerini ortaya koymayı başardı.

Üniversite öğrencilerinden sosyal mesafeyi gözeten projeler
12.06.2020 10:50 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:54

Yaşar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri, yıl sonu bitirme projeleri kapsamında bilgi ve becerilerini ortaya koymayı başardı. Pandemi nedeniyle sosyal ağlar üzerinden jüri karşısına çıkarak projelerini sergileyen öğrenciler, sosyal mesafeyi de gözeten projeleriyle dikkat çekti.

Süper marketlerde kasada bekleme süresini azaltacak, yapay zeka ile alışveriş merkezlerinde ya da hastanelerde kişi takibini sağlayabilecek veya ALS hastalarının konforunu artırabilecek birbirinden farklı projelere imza atan Yaşar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri, düşük maliyetlerle tamamladıkları projelerini anlattı.

Marketlerde kasada bekleme süresi azalacak, sosyal mesafe korunacak

Cengizhan Yurdakul, İsmail Avcı, akademik danışmanlığını Dr. Nalan Özkurt'un yürüttüğü projeyle ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Marketlerde kasada bekleme süresini azalmasını sağlayacak ve sosyal mesafenin korunmasını öngören projeyle ilgili Yurdakul ve Avcı, "Bu projede gelişim gösteren makine öğrenimini kullanarak alışveriş konusundaki sorunları çözmeye odaklandık. Günümüzdeki alışveriş sisteminin kasada gerçekleşen ödeme kısmına dair daha az maliyetli, daha hızlı ve daha verimli bir sistem geliştirmeye çalıştık. Bu sistem derin öğrenme ile yapılmış bir obje tanıma sistemi ile otomatize edildi; ayrıca daha basit model eğitimleri ile desteklenip sistemde yaşanabilecek basit hataların engellenmesi sağlandı. Özetle, derin öğrenme ile market sepetindeki ürünlerin kameralı sistem ile otomatik olarak tespit edilip, fiyatlarının hesaplanmasını sağlamaya çalıştık. Böylece marketlerde kasada bekleme süresini azaltıp, sosyal mesafeyi korumayı mümkün kılmaya çalıştık" dedi.

ALS hastaları için iletişim ve kontrol sistemi

Yine akademik danışmanlığını Özkurt'un yürüttüğü ALS hastaları için yapılan proje hakkında bilgi veren Başak Yardım, Şevket İrdem, Ecem Coşan da, "ALS hastalığı sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan nörolojik bir hastalık. Hastalığın günümüzde tam bir tedavisi veya ilerleyişini durdurmak için herhangi bir tedavi seçeneği henüz yok. Hastalık gün geçtikçe ilerlemekte, hastaların gündelik hayatlarını zorlaştırmakta ve hareketlerini kısıtlamakta. Projemizin amacı konuşma ve hareket kabiliyetlerini kaybetmekte olan hastaların gündelik hayatlarını kolaylaştırmak ve iletişim imkanlarını arttırmak. Çalışmada kullanılan sensör sayesinde hastaların bulunduğu konumdan EEG beyin sinyalleri yardımı ve göz hareketleri ile temel ihtiyaçlarını karşılamaları ve onların daha rahat bir şekilde hayatlarına devam etmeleri için bir bilgisayar uygulaması tasarlandı" diye konuştu.

Yapay zeka ile takip

Akademik danışmanlığını Doç. Dr. Volkan Rodoplu'nun yürüttüğü projeyi anlatan Alper Saylam, Nur Keleşoğlu, Rıfat Orhan Çıkmazel de, akıllı cihazların konumunun dış ortamda GPS ile çok hassas olarak belirlenebildiğini ifade etti. Açıklamada, "Ancak bina, ofis, fabrika gibi kapalı ortamlarda hassas yer tespiti henüz başarılı olarak yapılamamakta. Fabrikalarda personel ve cihaz takibi, havaalanlarında yolcuları kapılara yönlendirmek, alışveriş merkezlerinde veya acil çıkışa yönlendirmek ya da bina içinde kalan olup olmadığını tespit edebilmek için bu projeyi geliştirdik. Projemizde konumların tahmin ve takip edilebilmesi için bir yapay zeka modeli olan çok katmanlı algılayıcı modeli kullanıldı. Projemiz şu an gelecek konumların tahminlerinin yapılması aşamasında" diye aktarıldı.

Otonom araç kontrolü

Akademik danışmanlığını Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş'in yaptığı otonom araç kullanımı ile ilgili Deniz Kurtel, Ceren Kahraman, Buse Pehlivan da, şu ifadelere yer verdi:

"Son yıllarda, sürücü hatasını azaltmak amacıyla insan müdahalesi olmadan sürüş olanağı sağladığı için otonom araçlara olan ilgi arttı. Biz de sürücüsüz araçların yol ve trafik levhası takibi için kamera görüntülerini derin öğrenme yoluyla değerlendirmesini içeren bir proje geliştirdik. Geliştirdiğimiz sistem, nesneleri ve yol şeritlerini algılayıp bu çıktılara göre karar verme işlemini eş zamanlı olarak gerçekleştirebiliyor. Prototip bir araba ile de testlerimizi gerçekleştirdik" - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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