Üniversite öğrencileri yeni tasarımla 24 dakikada yüz koruyucu siperlik üretiyor
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Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Karatay Üniversitesi, Konya, Güncel

Üniversite öğrencileri yeni tasarımla 24 dakikada yüz koruyucu siperlik üretiyor

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sağlık çalışanlarına destek amacıyla, geliştirdikleri yeni tasarımla 24 dakikada yüz koruyucu siperlikli maske üretip ücretsiz olarak hastanelere gönderiyor.

02.04.2020 12:11 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:15
Üniversite öğrencileri yeni tasarımla 24 dakikada yüz koruyucu siperlik üretiyor

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sağlık çalışanlarına destek amacıyla, geliştirdikleri yeni tasarımla 24 dakikada yüz koruyucu siperlikli maske üretip ücretsiz olarak hastanelere gönderiyor.

Öğrenciler, Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Halil Sevim öncülüğünde, yeni tip koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarına destek için harekete geçti.

Salgın sürecinde acil maske ihtiyacını karşılamak için ellerinde bulunan son teknoloji 3D yazıcıları kullanmaya karar veren öğrenciler, yapımı genellikle 1,5-2 saat süren maskeyi yeniden tasarladı.

Hayırseverlerden ücretsiz temin ettikleri, her biri için 10 gram ham madde ile tasarladıkları maskeyi 24 dakikada kullanıma hazır hale getiren öğrenciler, seri bir şekilde üretilen maskeleri de kentteki hastanelere teslim ediyor.

Sevim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele için kurulan "3 Boyutlu Destek" hareketinin kendilerine ilham olduğunu, sağlık çalışanlarının sağlığını koruma amacıyla üretime başladıklarını söyledi.

İlk siperlik maskeyi yaklaşık 3 saatte ürettiklerini belirten Sevim, "Biz bir tasarımcı gözüyle maskeyi inceledik ve geliştirilebilir, daha hızlı üretilebilir olduğunu fark ettik. Dolayısıyla maskeyi alıp sıfırdan tasarlama yoluna gittik. Bu sayede, tasarımı güncellediğimiz için hem üretim süresini 24 dakikaya indirmiş olduk, 24 dakikada bir maske üretecek hale geldik hem de aynı oranda ham maddeden tasarruf etmiş olduk." diye konuştu.

Tasarımlarında daha az ham madde kullandıklarını dile getiren Sevim, şöyle konuştu:

"Siperlik, sağlık çalışanlarının enfekte hastalarla doğrudan temas halindeyken, konuşan, öksüren ya da hapşıran hastaların etrafa saçtıkları partiküllerden korunma amacıyla taktıkları bir donanım. Bizler, fonksiyonel olarak bir kayıp yaşanmadan, aynı fonksiyona sahip, aynı işlevi karşılayan bir maskenin daha hızlı üretimini gerçekleştirmiş olduk. Maskede 10 gram ham madde kulanıyoruz. Üretimde şu an en önemli şey hız. Virüsün çok hızlı yayılması ve hekimlerin maskeye acil ihtiyaç duymaları dolayısıyla süre çok önem arz ediyor."

Nişasta esaslı maddeden maske üretiyorlar

Tasarımlarıyla, daha az ham madde kullanarak daha fazla maske ortaya çıkardıklarını, talep edildiği halde tasarımlarını diğer gönüllülerle de paylaşabileceklerini vurgulayan, Sevim, "Kulandığımız ham madde de kesinlikle sağlığa zararlı bir madde değil. Nişasta esaslı PLA isimli bir ham maddedir. Sağlığa bir zararı ya da yan etkisi yoktur. Hekimlerimiz gönül rahatlığıyla kulanabilir." dedi.

Sevim, 600 siperlikli maskeyi sağlık çalışanlarına teslim ettiklerini sözlerine ekledi.

Üniversite öğrencileri yeni tasarımla 24 dakikada yüz koruyucu siperlik üretiyor

Kaynak: AA

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Üniversite öğrencileri yeni tasarımla 24 dakikada yüz koruyucu siperlik üretiyor
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