Üniversite Öğrencileri Terör Destekçilerini Kınadı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir Şubesi üyeleri öncülüğünde bir araya gelen üniversite öğrencileri, Türk Ordusunun Afrin'de elde ettiği zaferi kutlamak amacıyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde lokum dağıtmak isteyen öğrencilere yönelik yapılan saldırıyı kınadı.

Öğrenciler adına açıklama yapan TÜGVA Yükseköğrenim Koordinatörü Muhammet Emin Deniz, Türk Ordusunun, Afrin'i zalimlerin elinden kurtarmak üzere başlattığı Zeytin Dalı Harekatının 62. gününde zaferle sonuçlandığını belirtti.

Mazlumların sesine kulak vermek maksadı ile başlatılan harekatın bir kez daha, savaş ahlakının ne olduğunu tüm dünyaya öğrettiğini ifade eden Deniz, şunları söyledi:

"Dünya ordularını imrendiren nice taktik ve strateji başarısı, Afrin yerleşim merkezinin, zalim PKK/YPG'li teröristlerin işgalinden kurtarılmasıyla birlikte büyük bir zaferle taçlandırılmıştır. Bu zafer milletimizin, bütün inananlara ve mazlumlara hediyesidir. Bu zafer gündüzün geceye, iyinin kötüye, hakkın batıla karşı kazandığı zaferdir. Bu zafer şahadete yürümüş Mehmetçiklerimizindir. Bu zafer hepimizindir. Tarihi nice şan ve şerefle dolu olan Türk silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'nun, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında elde ettiği bu zafer Milletimizce adeta bir bayram olarak kabul edilmiş ve ülkemizin her yerinde kurbanlar kesilerek, tatlılar ikram edilerek, şükür secdelerine gidilerek kutlanmıştır."

Deniz, Türk ordusunun nice zorluklarla sürdürdüğü bu şanlı harekatın üzerilerine yüklediği misyonun farkında olduklarını belirterek:

"Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri geçtiğimiz pazartesi günü ülkemizin her köşesinde olduğu gibi bu zaferi Üniversitelerinde tatlı ikram ederek kutlamak istemişlerdir. Bu esnada terör seviciler tekrardan sahneye çıkarak bu şanlı zafere gölge düşürebilme heyulası ile kardeşlerimizin standına saldırmışlardır. Bilinmelidir ki, Türkiye gençliği, ordusunun nice vatan evlatlarını şehit vermek sureti ile sahada elde ettiği zaferleri, üniversitelerde müdafaa etmekten bir an dahi geri durmayacaktır. Nasıl ki ordumuz Afrin'de küresel emperyalistlere karşı cephe cephe mücadele ediyorsa, bizlerde amfilerde, dersliklerde, atölyelerde, laboratuvarlarda ilim sahasında mücadele etmekten asla geri durmayacağız. ve bu mücadelemizi sürdürürken ordumuza, şairin de dediği gibi seslenmekten çekinmeyeceğiz; Sen oradan kıracaksın zinciri ben buradan. Bir gün mutlaka kavuşacak ellerimiz. Her şey aydınlığa çıkmak için, her şey mutlak bir için."