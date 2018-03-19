Üniversite Öğrencileri Projelerini Kaymakam Kılıç ile Paylaştı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan üniversite öğrencileri Kaymakam Levent Kılıç'ı ziyaret ederek geliştirdikleri projeler hakkında kaymakamla görüş alışverişinde bulundu.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) bünyesinde yer alan Çorlu Mühendislik Endüstri Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf öğrencileri Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç'ı ziyaret ederek hayata geçirmeyi ön gördükleri projeleri paylaştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tekirdağ İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Hülya Perin'in de yer aldığı ziyarette üniversite öğrencileri hayata geçirmeyi planladıkları projeleri Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç'a aktararak fikir alıverişinde bulundu. Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Kılıç, öğrencilere gereken desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederek çalışmalarına başarılar diledi. - TEKİRDAĞ