Üniversite öğrencileri köyde yaşayan çocuklarla bir araya geldi

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (BAT) tarafından "Minik yürekleri ısıtalım" projesi kapsamında Kalburcu Köyündeki çocuklara bot, mont, kırtasiye ve ayakkabı yardımında bulundu.

Topluluk üyesi 55 öğrencinin kendi imkanlarıyla hazırlamış oldukları hediye paketleri çocuklara takdim edildi.

Çocuklara diş fırçalama, maske kullanımı ve el yıkama gibi eğitimlerin de verildiği etkinlikte, tıp fakültesi öğrencileri ile köy çocukları çeşitli oyunlar oynamayı da ihmal etmedi.

Hediye takdimi ve eğitimlerin ardından Adıyaman İl Halk Sağlığı Müdürlüğünde görevli hemşirelerin de katılımlarıyla köydeki vatandaşlar sağlık taramasına tabi tutuldu.

Köyde ikamet eden 50 yaş üstü vatandaşlara Adıyaman İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (BAT) öğrencileri ortaklığıyla hazırlanan etkinlik kapsamında şeker, tansiyon ve gaitada gizli kan testleri yapıldı.

Etkinlikte, koruyucu sağlık hizmetlerinin artırılması ve ileride sağlık hizmetleri verecek olan geleceğin doktorlarına koruyucu hekimlik ve saha çalışması eğitimi gibi deneyimler aktarılmış oldu.

Etkinlikle ilgili konuşan BAT Başkanı Şeyda Uslu amaçlarının, "Minik yürekleri ısıtalım" projesi kapsamında yörede bulunan çocukları mutlu etmek olduğunu söyleyerek, "Bugün, Adıyaman Üniversitesinde Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu olarak Adıyaman İl Halk Sağlığı Müdürlüğümüzün de katkılarıyla örnek bir etkinlik gerçekleştirdik. Kalburcu Köyündeki minik kardeşlerimize çeşitli hediyeler takdim ettik. Kendilerine çeşitli eğitimler verdik. Bunun yanı sıra köy sakinlerine yönelik sağlık taraması gerçekleştirdik. Bu güzel ve anlamlı etkinlikte emeği geçen öğrenci arkadaşlarıma ve bizlere destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Turgut'a, Adıyaman İl Halk Sağlığı Müdürümüz Dr. Mustafa Kutlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN