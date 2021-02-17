Üniversite kayıt dondurma işlemleri nasıl yapılır? Üniversite kaydı nasıl dondurulur?

Yüksek öğretim Kurulu (YÖK) uzun zamandır beklenen üniversitelerde yüz yüze eğitim konusunda bir son dakika açıklaması yaptı. Uygulamalı derslerde yüz yüze eğitime başlanmasıyla barınma sorunları olan ya da virüs endişesi yaşayanlar için dondurma seçeneği sunuldu. Peki, Üniversite kayıt dondurma işlemleri nasıl yapılır? Üniversite nasıl dondurulur?

Koronavirüs pandemisi döneminde kapalı olan üniversiteler için YÖK, bir son dakika açıklaması ile Uygulamalı Eğitim ve Teorik Eğitim başlıkları altında açılacağı duyurusunu yaptı. Uygulamalı Eğitimde dersler gruplar halinde yüz yüze, Teorik Eğitimde ise dersler asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi olarak yapılacak. Ayrıca, salgın endişesi ya da barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin, kayıt dondurma hakkından yararlanması da kararlaştırıldı. Bununla beraber öğrenciler, Üniversite kayıt dondurma işlemleri nasıl yapılır? Üniversite kaydı nasıl dondurulur? Üniversite kaydı nasıl dondurulur? gibi sorular gündeme geldi!

ÜNİVERSİTE KAYIT DONDURMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Üniversite kaydı nasıl dondurulur sorusuna YÖK tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan yeni kararla, koronavirüs salgını nedeniyle önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin talep etmeleri halinde kayıtlarını dondurabilmesine karar verilmiştir. Yükseköğretim Kurulunca, rektörlüklere gönderilen yazıda, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üniversitelerde eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmaması yönünde alınan karar hatırlatıldı.

Buna göre, koronavirüs salgını nedeniyle önlisans, lisans düzeyde öğrenim gören öğrenciler, talep etmeleri halinde bahar döneminde kayıtlarını dondurabilecek. Kayıt dondurulan süre, azami süreden sayılmayacak.