Üniversite ile Osmaneli Belediyesi arasında iki proje çalışması

13.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:54

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çalışkan ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kahveci, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret ederek birlikte yapabilecekleri projeleri değerlendirdiler.



Osmaneli Belediye Başkanlığı tarafından çalışmaları sürdürülen Millet Bahçesi ve içinde Gölpark projesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin verebileceği destekler masaya konuldu. Önümüzdeki hafta proje tekrar değerlendirilerek son şekli verilmeye çalışılacak.



Konu hakkında bir açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Belediyemiz ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi arasında başlatılan proje ilçemize için ayrı değer katacak. Hareketi başlatan değerli Özlem Çalışkan ve Hilal Kahveci hocalarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA