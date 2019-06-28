Üniversite hayaline başörtü engel oldu, annelik engel olmadı

Başörtü yasağı nedeniyle üniversite eğitimini ertelediğini ileri süren Emine Ataman bu hayalini yıllar sonra iki çocuk annesi hamile bir kadın olarak gerçekleştirdi.

Giresun Üniversitesi Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulundan derece ile mezun olan Emine Ataman, mezuniyet törenine iki çocuğu ile birlikte, 8 aylık hamile olarak katıldı.

Üniversite hayalini yıllar sonra gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Emine Ataman, "Üniversitelerdeki başörtüsü yasağı nedeniyle 2005 yılında üniversite eğitimini ertelemek zorunda kaldım. Bu süreç içerisinde evlendim ve çocuk sahibi oldum. Eşim de hem çalışan hem de üniversite eğitimini sürdürmekteydi. Beni de bu yönde etkiledi ve sınava girdim. Yaşadığım ilçede bir üniversite bölümünün olması da benim için bir fırsat oldu ve ilk tercihlerim arasında yer alan Giresun Üniversitesi Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümünü kazandım. Bugün hem okul hem de bölüm üçüncüsü olarak mezun olmanın mutluluğunu aşıyorum. Ancak tekrar üniversite sınavlarına girdim ve şuan sonuçları bekliyorum. Ön lisans eğitimimi lisans seviyesine çıkarmak için mücadeleme devam edeceğim. Bana bu eğitim sürecinde destek olan aileme teşekkür ediyorum" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA