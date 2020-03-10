"Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı" Vali Çakacak'ın başkanlığında yapıldı
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Anadolu Üniversitesi, Özdemir Çakacak, Eskişehir, Güncel

"Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı" Vali Çakacak'ın başkanlığında yapıldı

Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığında "Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı" gerçekleştirildi.

10.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:31

Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığında "Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı" gerçekleştirildi.


Eskişehir Valiliğindeki toplantıya; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Korkut Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve ilgililer katıldı.


2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi ilimizdeki üniversitelerde alınacak güvenlik tedbirlerinin konuşulduğu toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Çakacak, ikinci dönem akademik yılın rahat ve huzurlu bir şekilde hem öğrencilerimiz hem üniversitelerimiz açısından başarılı bir şekilde geçmesini temenni etti. "2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi üniversitelerimizin huzuru ve güvenliği için yapmamız gereken çalışmaları iş birliği çerçevesinde planlayacağız." diyen Vali Çakacak, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim öğretim yılı geçirmesi için gereken bütün tedbirleri hep birlikte alacağız. İlimizde birbirinden değerli üç üniversitemiz bulunmaktadır. Bu kapsamda, üniversiteler ile üniversitelere bağlı yükseköğretim kurumlarında, yurtlarda ve üniversite çevresinde meydana gelebilecek olaylara karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ile huzurlu bir eğitim ortamının devam ettirilmesi için yapılacak çalışmaları değerlendireceğiz. Bize ulaşan talepleri burada arkadaşlarımızla beraber değerlendirme fırsatı bulacağız. İkinci dönem akademik yılın hem hocalarımıza, hem de öğrenci arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.


Öğrenci şehri olarak bilinen Eskişehir'de geleceğimizin teminatı olan gençlerin güvenli bir şekilde öğrenim görmesini sağlamak adına tüm kurum ve kuruluşlarla istişare halinde olduklarına dikkat çeken Vali Çakacak, güvenlik güçlerinin, öğrencilerin huzuru ve güvenliği için çok ciddi tedbirler aldığını ve bu tedbirlerin ikinci dönemde de artarak devam edeceğini söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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