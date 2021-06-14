Üniversite eğitimini yarıda bırakıp organik yumurta üretimine başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üniversite eğitimini yarıda bırakıp organik yumurta üretimine başladı

Üniversite eğitimini yarıda bırakıp organik yumurta üretimine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İstanbul'da üniversite eğitimini yarıda bırakarak memleketine dönen Simge Turgut, organik yumurta üretimi için tavuk çiftliği kurdu.

İstanbul'da üniversite eğitimini yarıda bırakarak memleketine dönen Simge Turgut, organik yumurta üretimi için tavuk çiftliği kurdu.

İstanbul'da üniversite eğitimini sürdürürken aldığı bir karar ile eğitimini yarıda bırakan ve memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesine gelen Simge Turgut, kendi birikim ve imkanlarıyla tavuk çiftliği kurdu. Turgut, içerisinde yemleme ve sulama sistemlerinin de olduğu çiftlikte satın aldığı 450 tavuk ile organik yumurta üretimine başladı.

Havaların güzel olduğu zamanlarda tavukları dışarı çıkarıp doğal ortamda beslenmelerini de sağlayan Turgut, günde ürettiği ortalama 300 yumurtayı ilçe merkezinde satarak vatandaşların organik yumurta tüketmesini sağlıyor.

Tavukların her gün beslemesini ve bakımını yapan Turgut'un en büyük yardımcısı da eşi oluyor.

Kendi imkanlarıyla kurduğu tavuk tesisinde organik yumurta üretimi yapan Turgut, "İstanbul'da yaşıyordum. Ailem burada yaşıyor. Bu işe dayımla ortak olarak başladım. Tavuk çiftliğimizi kurduk hiçbir destek almadık şu an için. Ama ilerleyen dönemlerde devletten destek alacağım. Kadınların bu işi yapamayacağını düşünen var, çekinen kadınlarımız da var ama biz istediğimiz zaman her işi başarabiliriz buna inanıyorum. Ben de o nedenle bu işe yöneldim, çok mutluyum" dedi.

Tavuk sayısını ilerleyen dönemlerde 5 bine çıkarmayı düşündüğünü de belirten Turgut, "Tavukların sabahları yemini, suyunu veriyoruz. Sürekli kontrollerini yapıyoruz, aşılarını veriyoruz. Şu an 450 tavuk aldık. İlerleyen zamanlarda 5 bin tavuğa çıkarıp yerimizi daha da genişletmek istiyoruz. Tavuklarımız yumurta tavukları. Yılda 250-390 arasında yumurta veriyorlar. Yumurta üzerine işimizi ilerletmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Üniversite eğitimini yarıda bırakıp organik yumurta üretimine başladı
Üniversite eğitimini yarıda bırakıp organik yumurta üretimine başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nur Sürer Selma Ergeç Hande Ataizi Erkan Petekkaya
Spor Diego Fatih Terim Okay Yokuşlu Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üniversite eğitimini yarıda bırakıp organik yumurta üretimine başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 17:00:44. #1.15#

title