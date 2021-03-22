Uniswap (UNI) Coin yorum! Uniswap Fiyat Analizi: 22 Mart

Uniswap (UNI) Coin yorum! Uniswap'ın fiyatı Ocak 2021'den itibaren yükselişe geçti. Ancak, geçtiğimiz haftalarda yükseliş momentumunda hafif bir düşüş görüldü. Şubat ayının ikinci yarısından bu yana, madeni para bir konsolidasyon dönemine katlanmak zorunda kaldı ve geçen haftanın fiyat hareketi tamamen yatay oldu. Uniswap Fiyat Analizi: 22 Mart

UNISWAP COİN YORUM!

Yazım sırasında, Uniswap 32.3 $ 'dan işlem görüyordu ve 16.7 milyar $' lık bir piyasa değeri kaydetti. Geçen gün, madeni paranın fiyatı yüzde 3'ün üzerinde küçük bir düzeltme gördü ve madeni para önümüzdeki hafta düşüş baskısı görebilir.

Uniswap'in işlem fiyatı, 36-37 $ fiyat aralığı civarında güçlü bir direnç seviyesiyle temas etti ve geçen hafta, kripto para bu direnci kırmaya çalışırken birden fazla başarısız girişimde bulundu. Bu, büyük ölçüde UNI için bir trendin tersine dönmesine neden oldu ve ayılar yazı yazılırken piyasayı kontrol ediyor gibi görünüyor. Önümüzdeki 24 saatlik pencere madeni para için çok önemlidir ve direnç aşılmazsa, madeni para acil desteğini çok fazla düşüş baskısı ile 28 $ 'da test edebilir ve önümüzdeki hafta ikinci desteğe 20 $' lık bir düşüş görebilir.

Önümüzdeki 48 saat içinde piyasanın oynayış biçimi, UNI'nin önümüzdeki haftaki eğilimini belirleyecektir. İlk desteğin ihlal edilmesi durumunda, kısa pozisyonlara sahip tüccarlar önümüzdeki birkaç gün içinde fayda sağlayacak.

Gerekçe

Madeni paranın teknik göstergeleri oldukça aşağı yönlü bir tablo çiziyor. MACD göstergesi, MACD çizgisini geçen sinyal hattıyla düşüş eğilimi gösterdi. RSI benzer bir duyguyu yansıtıyor ancak biraz farklılıklar gösteriyor. Gösterge aşırı alım bölgesinden uzaklaşırken, ona oldukça yakın kalmaya devam ediyor.

Dikkat edilmesi gereken önemli seviyeler

Direnç: 37,1 dolar

Destek: 28 $, 20 $

Giriş: 30,6 $

Kar Al: 20.3 $

Kaybı Durdur: 35,1 Dolar

Risk/ Ödül: 2.25

Sonuç

Önümüzdeki hafta UNI için iki senaryo oynanması muhtemel. 28 $ 'lık destek ihlal edilirse, UNI fiyatının önemli ölçüde düşmesi muhtemeldir ve böyle bir senaryoda kısa tüccarlar bundan yararlanmaya hazırdır. Bununla birlikte, UNI'nin yatay ticarete devam etme ve şu anda kendisini bulduğu sıkı kanalla sınırlı kalmaya devam etme şansı önümüzdeki hafta bile var.

UNISWAP COİN NEDİR?

Uniswap Fiyat Analizi: 22 Mart UNIUSD Grafiği

Uniswap, merkeziyetsiz finans (DeFi) tokenlerinin otomatikleştirilmiş ticaretini kolaylaştırmadaki rolü ile tanınan popüler bir merkeziyetsiz ticaret protokolüdür.

Otomatikleştirilmiş bir piyasa yapıcısının (AMM) örneği olan Uniswap, Kasım 2018'de piyasaya sürüldü, ancak DeFi protokollerinin popülerliği ve ona bağlı token ticaretindeki yükseliş sayesinde bu yıl içinde kayda değer ölçüde ilgi topladı.

Uniswap, geleneksel borsalardaki örneklerine kıyasla token ticaretinin verimliliğini artırmanın yanı sıra işlemlerin otomatik biçimde gerçekleşmesini ve token sahibi herkese tamamen açık bir platform sunmayı hedefliyor.

Uniswap, otomatikleştirilmiş çözümlerde likidite sorunlarını çözerek daha fazla verimlilik oluşturuyor ve erken dönem merkeziyetsiz borsalarda karşılaşılan sorunlardan kendini sıyırıyor.

Uniswap, Eylül 2020'de kendi yönetişim tokeni olan UNI'yi geliştirdiği gibi, protokolün eski kullanıcılarına bu tokenleri ödül olarak vererek bir adım daha ileri gitti. Bu hamle kullanıcılara hem kar potansiyeli sağladı, hem de merkeziyetsiz varlıkların çekici kılan, kullanıcıların protokolün geleceğini şekillendirmelerine de olanak tanıdı.

Uniswap Kurucusu Kim?

Uniswap, Ethereum üzerinde yer alan geniş kitleye AMM'leri tanıtmak amacıyla ortaya atılan bir plan olarak kullanıma açıldı. Platformu hayata geçiren isim, Ethereum geliştiricisi Hayden Adams.

Adams, Uniswap'a son şeklini verirken çeşitli projelerde çalışmayı sürdürdü. Ethereum ağının geliştiricisi Vitalik Buterin tarafından proje hakkında direkt bilgilendirildi. Hatta Unipeg olarak bilinen protokolün isim babası da Buterin'in ta kendisi.

Adams, Uniswap platformu için asıl ilhamın Buterin'in kendi blog gönderilerinin birinden geldiğini de söyledi. Ethereum ağına odaklanma fikrinin, 2017 yılında bir arkadaşının onu araştırmaya ve protokolü anlamaya ikna ettiği zaman kafasında canlandığını vurguladı.

Uniswap Neden Farklı?

Uniswap, DeFi alanına likidite oluşturmak, dolayısıyla alım satım ve ticaretin sağladığı değer için var.

Aktif biçimde kullanılan AMM çözümlerinden biri olan protokol, otonom borsa için geliştirilen (X * Y = K) formülüyle çalışıyor. Kurucu Hayden Adams, kendini formülün Uniswap'a özel uygulamasının mucidi olarak tanımlıyor.

Uniswap sadece merkeziyetsiz bir borsa değil; Uniswap, EtherDelta gibi platformların yaşadığı likidite sorunları da çözmeye çalışan bir protokol.

Piyasa yapım sürecini otomatikleştirerek, riski sınırlandırarak ve tüm taraflar için masrafları azaltarak etkinliği teşvik ediyor. Mekanizma ayrıca kullanıcılar için kimlik zorunluluklarını kaldırıyor ve teknik açıdan herkes, her token çifti için likidite havuzları oluşturabiliyor.

Uniswap'a göre kendi yönetişim tokenleri (UNI), "Uniswap'ın yıkılmaz ve otonom niteliklerini kusursuz biçimde korumaya devam ederken, ağın sahibinin topluluğun kendisi olduğu ve kendi kendini sürdürebilir altyapı ile yüceltmek" sloganıyla hayata geçirildi.

Piyasada Kaç Uniswap (UNI) Coin Var?

Uniswap'ın yönetişim tokeni UNI'nin toplam arzı 1 milyar birim. Bu tokenler dört yıl süresince elde edilebilecek. Ardından Uniswap, ağ katılımını sürdürmek için yüzde 2'lik bir "daimi enflasyon oranı" getirecek.

Mevcut durumda UNI token dağılımı şu şekilde: Uniswap topluluk üyelerine, başka bir deyişle kullanıcılara yüzde 60, takım üyelerine yüzde 21,51, yatırımcılara yüzde 17,8 ve danışmanlara yüzde 0,69. Son üç sınıfa yapılacak dağıtım, dört yıl sürecek yürürlüğe koyma programına göre gerçekleşecek.

Çoğu token katılımcılara dağıtılmak üzere hazırlanırken, 1 Eylül 2020 tarihinden önce Uniswap protokolü ile işlem yapan kullanıcılar toplam arzın yüzde 15'lik kısmına sahip olabiliyorlar. Bu orana, hiçbir zaman başarılı olmamış işlemler gerçekleştiren kullanıcılar da dahil. Gerekli şartı yerine getirmiş kullanıcılar 400 UNI sahibi olma hakkına erişiyor.

Uniswap Ağı Güvenli mi?

Uniswap ticaret için kullanılan merkeziyetsiz bir protokol ve UNI ise kurum içi yönetişim tokeni. UNI bir ERC-20 tokeni, bu da çalışmak için Ethereum'a ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor.

ERC-20, esasen Ethereum ağının gücünden gelen güvenlik hususlarıyla birlikte sadece tokenler için bir kurallar dizisi tanımlar. Örneğin sıkışıklık, işlemleri gerçekleştirmek için gerekli gas fiyatını yükseltebilir, böylece tüm katılımcıları etkileyen gecikmelere ve anormal yükseklikte işlem ücretlerine yol açabilir.

Ayrıca akıllı sözleşmeler DeFi yatırımcılarının para kaybetmelerine yol açabilecek güvenlik sorunlarına sebep olabilir; hatta sonbahar 2020 itibarıyla siber korsanlar, ömürlerinin henüz başında olan DeFi'lerden milyonlarca dolar çalmayı başardı.

Uniswap (UNI) Nereden Alınır?

Uniswap protokolünün yönetişim tokeni UNI; önde gelen borsalar üzerindeki diğer kripto para birimleriyle, sabit değerli kripto paralarla (stablecoin) ve itibari para birimleriyle alınabilir, değiş tokuş için kullanılabilir.

Bu platformlar arasında Binance, OKEx ve Coinbase Pro gibi isimlerin yanı sıra tahmin edileceği üzere Uniswap'ın kendi protokolü de yer alıyor.