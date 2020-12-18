Union Berlin - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Union Berlin - B.Dortmund hangi kanalda? Roma - Torino canlı İzle
18 Aralık'ta oynanacak olan, Union Berlin - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Union Berlin - B.Dortmund hangi kanalda? Roma - Torino canlı İzle!
18 Aralık'ta oynanacak olan, Union Berlin - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Union Berlin - B.Dortmund hangi kanalda? Roma - Torino canlı İzle! İşte detaylar
Union Berlin - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Union Berlin ve B.Dortmund 18.12.2020 Cuma günü Almanya Bundesliga karşılaşmasına çıkıyor. Maçı S Sport Plus canlı yayınlıyor.
Union Berlin B.Dortmund Hangi Tarihte?
Union Berlin B.Dortmund Futbol karşılaşması tarihi 18.12.2020
Union Berlin B.Dortmund Hangi Kanalda?
Union Berlin - B.Dortmund maçını S Sport Plus canlı olarak yayınlayacak
Union Berlin B.Dortmund Maçı Hangi Gün?
Union Berlin - B.Dortmund maçı Cuma günü oynanacak
Union Berlin B.Dortmund Saat Kaçta?
Union Berlin - B.Dortmund Maçın başlama saati 22:30
Union Berlin-Dortmund
>Almanya Bundesliga Ligi 2020/2021 Sezonu 13. Hafta mücadelesinde, 18 puan 8 averaj ile 6. sırada yer alan Union Berlin, 22 puan 9 averaj ile 4. sırada yer alan Dortmund ile karşı karşıya geliyor.
Union Berlin-Dortmund maçında forma giyemeyecek oyuncular:
Union Berlin'de Max Kruse sakatlığı; Robert Andrich cezası, Dortmund'da ise Thomas Delaney, Thomas Meunier, Raphael Guerreiro, Manuel Akanji, Erling Haaland sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
Union Berlin-Dortmund arasındaki son maçların değerli istatistikleri:
Her iki takımda 1 galibiyet elde ederken, 2 maç berabere tamamlandı.
Union Berlin 6 gol atarken, Dortmund 13 golle karşılık verdi.
1 maç 2,5 gol altında, 3 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
3 maçta karşılıklı gol olurken, 1 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
3 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.
Union Berlin 1 ve Dortmund 3 maçta ilk golü atan taraf oldular.