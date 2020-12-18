Union Berlin - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Union Berlin - B.Dortmund hangi kanalda? Roma - Torino canlı İzle
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Union Berlin - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Union Berlin - B.Dortmund hangi kanalda? Roma - Torino canlı İzle

18.12.2020 08:49 | Son Güncelleme: 18.12.2020 08:52
Union Berlin - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Union Berlin - B.Dortmund hangi kanalda? Roma - Torino canlı İzle

18 Aralık'ta oynanacak olan, Union Berlin - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Union Berlin - B.Dortmund hangi kanalda? Roma - Torino canlı İzle!

18 Aralık'ta oynanacak olan, Union Berlin - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Union Berlin - B.Dortmund hangi kanalda? Roma - Torino canlı İzle! İşte detaylar

Union Berlin - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Union Berlin ve B.Dortmund 18.12.2020 Cuma günü Almanya Bundesliga karşılaşmasına çıkıyor. Maçı S Sport Plus canlı yayınlıyor.

Union Berlin B.Dortmund Hangi Tarihte?

Union Berlin B.Dortmund Futbol karşılaşması tarihi 18.12.2020

Union Berlin B.Dortmund Hangi Kanalda?

Union Berlin - B.Dortmund maçını S Sport Plus canlı olarak yayınlayacak

Union Berlin B.Dortmund Maçı Hangi Gün?

Union Berlin - B.Dortmund maçı Cuma günü oynanacak

Union Berlin B.Dortmund Saat Kaçta?

Union Berlin - B.Dortmund Maçın başlama saati 22:30

Union Berlin-Dortmund

>Almanya Bundesliga Ligi 2020/2021 Sezonu 13. Hafta mücadelesinde, 18 puan 8 averaj ile 6. sırada yer alan Union Berlin, 22 puan 9 averaj ile 4. sırada yer alan Dortmund ile karşı karşıya geliyor.

Union Berlin-Dortmund maçında forma giyemeyecek oyuncular:

Union Berlin'de Max Kruse sakatlığı; Robert Andrich cezası, Dortmund'da ise Thomas Delaney, Thomas Meunier, Raphael Guerreiro, Manuel Akanji, Erling Haaland sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Union Berlin-Dortmund arasındaki son maçların değerli istatistikleri:

Her iki takımda 1 galibiyet elde ederken, 2 maç berabere tamamlandı.

Union Berlin 6 gol atarken, Dortmund 13 golle karşılık verdi.

1 maç 2,5 gol altında, 3 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

3 maçta karşılıklı gol olurken, 1 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

3 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.

Union Berlin 1 ve Dortmund 3 maçta ilk golü atan taraf oldular.

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