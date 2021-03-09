ÜNİFEB'den anlamlı davranış
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ÜNİFEB'den anlamlı davranış

09.03.2021 18:15 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:20

- ÜNİFEB'den anlamlı davranış Yalova'da Cumhuriyet İlkokulu'nda Eskişehir ÜNİFEB tarafından yaptırılan kütüphane açıldı.

- ÜNİFEB'den anlamlı davranış

YALOVA - Yalova'da Cumhuriyet İlkokulu'nda Eskişehir ÜNİFEB tarafından yaptırılan kütüphane açıldı.

Annesini geçtiğimiz aylarda kaybeden Furkan Zıplar'ı üyesi olduğu ÜNİFEB unutmadı. Furkan Zıplar'ın annesi adına Münevver Zıplar'ın adı verilen kütüphane açıldı. Açılışa Vali Muammer Erol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol katıldı. Başkan Vekili Tutuk, Üniversiteli Fenerbahçe Derneğinin talepleri üzerine Milli Eğitim Müdürlüğüyle irtibata geçip Cumhuriyet İlkokulu'nu seçtiklerini söyledi. Tutuk, taraftarların katkılarıyla açılan kütüphanenin okula hayırlı olmasını diledi. Annesinin adını verdiği kütüphane için mutlu olduğunu ifade eden Furkan Zıplar ise emeği geçenlere teşekkür etti.

ÜNİFEB'den anlamlı davranış
ÜNİFEB'den anlamlı davranış
ÜNİFEB'den anlamlı davranış
ÜNİFEB'den anlamlı davranış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET UMUT GÜRCAN

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