'Uni' Anneleri Dinleyerek Büyüyor

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde bulunan Eczacıbaşı'nın bebek ürünleri üretim tesisinde kurduğu Anne-Bebek İçgörü Merkezi'nde annelerin değerlendirmeleri doğrultusunda ürün geliştiriliyor. Eczacıbaşı, 'Uni' markasıyla bebek olan her eve en az bir ürünüyle girmeyi ve yakın coğrafyada büyümeyi hedefliyor.



Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu bünyesinde yer alan Uni, faaliyetlerine Avrupa Kozmetik Direktifi hijyen koşullarına uygun Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni üretim tesisinde devam ediyor. 20 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen tesisin toplam 23 bin metrekarelik kapalı alanı bulunuyor. Geçen yıl Mart ayında faaliyete geçen tesisin 14 bin metrekaresi bebek ürünleri üretim tesisi, 9 bin metrekaresi ise Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu Dağıtım Merkezi olarak hizmet veriyor. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu'nun kişisel bakım pazarının ilk üç oyuncusundan birisi olmak vizyonu ile faaliyetlerine devam ettiğini belirten Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu Başkanı Hakan Uyanık, "Bebek bakım pazarı kişisel bakım pazarının beşte birini oluşturuyor ve sektörün çok üzerinde bir büyüme hızı gösteriyor. Bu pazarda yer alan markamız Uni ile kişisel bakım pazarında daha yukarılara çıkmayı hedefliyoruz" dedi.



AR-GE ÇALIŞMALARININ İLHAM KAYNAĞI ANNE VE BEBEKLER



Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu Başkan Yardımcısı Coşkun Bedük ise, "Uni markasıyla temel felsefemiz ürünlerimizin ne içerdiği değil ne içermediğidir. Temel felsefemiz doğrultusunda bebeklerin hassas cildini her gün daha iyi tanımaya odaklanıyoruz. Ürünlerimizin içeriğinde alkol, paraben, boya, fosfat, ağartıcı, SLS/SLES gibi maddelere yer vermiyoruz" diye konuştu.Yeni tesisin, anne ve bebekleri daha yakından anlamak için de büyük önem taşıdığını vurgulayan Bedük şöyle devam etti:



"Tesisimizde bebeklerimize en doğru ürünleri geliştirmek için Anne-Bebek İçgörü Merkezi'ni kurduk. Bu merkezde anneleri bebekleriyle birlikte misafir ederek onların beklenti ve ihtiyaçlarını dinliyoruz ve bebek bakım alışkanlıklarını gözlemliyoruz. Annelerin geri bildirim ve değerlendirmeleri ürün geliştirme sürecimizin en önemli adımlarından biri. Burada annelerden aldığımız içgörüler ile inovasyon ve üretim gücümüzü birleştirerek yeni ürünlerimizi geliştiriyoruz."



BÜYÜYEN BEBEK BAKIM VE TEMİZLİK PAZARI



Türkiye'de bebek bakım pazarının büyüklüğünün 700 milyon TL olduğunu belirten Coşkun Bedük, "2016 yılında; bebek mendili pazarı yüzde 15 büyüme göstererek 440 milyon TL, bebek kozmetiği pazarı ise yüzde 18 oranında büyüme göstererek 194 milyon TL pazar büyüklüğüne ulaştı. Uni, bebek mendilinde liderliğini sürdürürken, bebek şampuanında da hızlı bir büyüme göstererek pazarın üçüncü markası olmayı başardı" diye konuştu.



Coşkun Bedük temizlik kategorisinde yer alan bebek deterjanı ve yumuşatıcı pazarının ise toplamda 66 milyon TL büyüklüğünde olduğunu ifade ederek şunları söyledi:



"Uni olarak 2015 yılında portföyümüze bebek çamaşır deterjanı ve yumuşatıcısı ürünlerini ekledik. Paraben ve ağartıcı içermeyen deterjan ve yumuşatıcı ürünlerimiz ile hızlı büyüme kaydediyoruz. 2016 yılında yüzde 15 pazar payına ulaştık, 2017'de de pazar payımızı yüzde 25'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün 0-4 yaş arası bebeği olan her 4 aileden birinin Uni ürünlerini tercih ettiğini görmekten çok mutluyuz. 1.2 milyon 0-4 yaş arası bebek bulunan eve bebek bakım ve temizlik ürünleri ulaştırıyoruz. Hedefimiz, Türkiye'de 0-4 yaş arası bebek olan her evde en az bir Uni ürünüyle yer almak."



Bedük yeni tesis ile birlikte odak noktalarının Türkiye pazarındaki liderliği güçlendirirken, yakın coğrafyada hızlı büyümek olduğunu vurguladı. - Gebzekocaeli