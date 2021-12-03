UNESCO Dünya Mirası "kara surları" millet bahçesiyle nefes alacak

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Topkapı mevkisi ile Yedikule Zindanları arasında kalan bölgedeki yoğun yapılaşmayı kaldırarak "Kara Surları Millet Bahçesi Projesi"ni hayata geçirecek.

Fatih Belediyesi, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan kara surlarının bir bölümüne komşu olarak projelendirilen Kara Surları Millet Bahçesi için bölgede çalışmalarına hız verdi.

Proje kapsamında 200 milyon liradan fazla istimlak bedeli ödenerek sur bölgesinde kalan yüzlerce konut ve yapının mülkiyet sorunu çözüldü.

Proje ile tarihi yarımada kara surları ve çevresinin tarihi, kültürel kimliğinin ön plana çıkarılıp oldukça geniş bir yeşil alan donatılacak.

Saha gezisi sonrası gazetecilere proje hakkında açıklamalarda bulunan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, kara surlarının UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olduğunu hatırlattı.

Koruma bandı içerisinde kalan bölgenin 100 yıldır iskansız yapılar ve gecekondularla sağlıksız bir yapılaşma içerisine girdiğini belirten Turan, koruma kurulları tarafından onaylanan projenin birinci etabının Topkapı-Mevlanakapı, ikinci etabının ise Mevlanakapı-Silivrikapı arasında olduğunu belirterek, ihale çalışmalarının ardından projeye başladıklarını bildirdi.

Tarihi surların dokusunu ortaya çıkaran ve koruyan projenin Birleşmiş Milletler nezdinde bazı yayınlarda da yer bulduğunu ifade eden Turan, "Türkiye'de birçok millet bahçesi yapılıyor ancak bu kapsamda yani yanında tarihi belki 1000, 1500 yılı bulan bir surun içerisinde kalan bir millet bahçesi ilk olacaktır." diye konuştu.

Projenin paydaşı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ'ye teşekkür eden Turan, her iki kurumun dönüşümün sağlanması için maddi manevi destek verdiğini söyledi.

Yaklaşık iki yıl içerisinde 200 milyon liranın üzerinde kamulaştırma bedeli ödediklerini aktaran Turan, önemli bir kısmı tamamlanan kamulaştırma çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

"110 çeşit endemik bitkinin ekileceği bir bahçe oluşturulacak"

Millet bahçesinin birinci etabı için inşa çalışmalarının başladığını dile getiren Turan, şu bilgileri verdi:

"Yaz aylarında millet bahçesinin birinci etabını tamamlayacağız. Geçmişte gecekonduların olduğu bu sıhhi olmayan alanları insanlar park olarak kullanacak. Yıkılan bütün alanların tamamına asla ve kata bir yapı yapılmayacak. Tamamı yeşil alan olarak kullanılacak yerler. Topkapı'dan başlayarak Millet Caddesi'nin üzerinden de bir yaya köprüsüyle yine karşı tarafa geçilecek. Topkapı'yla Mevlanakapı arasından Millet Caddesi gibi bir geniş cadde geçiyordu. Dolayısıyla iki yakındaki insanların birbirbirine ulaşımı yoktu. Şimdi bu park vesilesiyle Topkapı-Mevlanakapı arası sur bandı boyunca kesintisiz işleyecek bir millet bahçesi olacak. Yine sur bandı içerisinde yürüyüş, bisiklet yolları, sportif alanlar olacak. Yine engelli oyun grubu gibi belli aktivasyon alanları olacak."

Bölgeye kapsamlı bir peyzaj çalışması yapılacağını belirten Turan, ekilecek ağaç ve bitkilerin türü, sayısı ile noktalarının da hesaplandığını dile getirdi.

Millet bahçesinde ayrıca 110 çeşit endemik bitkinin ekileceği bir bahçe oluşturulacağını anlatan Turan, şunları aktardı:

"Gerçekten tarihi bir mekana yakışır, keyifli bir alan oluşturulacak. Buradaki insanlar da bunu çoktan hak ettiler. Çok tarihi bir iş yaptığımız kanaatindeyiz. Projemiz uluslararası ölçekte de takdir edilen bir iş, çalışma oldu. Zaten uluslararası yayınlarda da bu proje yer almaya başladı. Bu, hem İstanbul'un tanıtımı hem de Türkiye'nin kültürel mirasına sahip çıkması anlamında önemli bir proje."

Fatih Belediye Başkanı Turan, uzun dönemdir kapalı olan Yedikule Hisarı'nı restore etmeye başladıklarını ve çalışmaların ilk etabının tamamlandığını bildirdi. Turan, hisarın artık İstanbulluların ve turistlerin gezebileceği bir alan halinde dönüştüğünü ve yakında ziyarete açılacağını kaydetti.

AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri

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