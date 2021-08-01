Büyükelçi Vinton: "EXPO 2021 Hatay'ı desteklemek için hazırız"
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Büyükelçi Vinton: "EXPO 2021 Hatay'ı desteklemek için hazırız"

İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz - Haberler | Güncel

Büyükelçi Vinton: "EXPO 2021 Hatay'ı desteklemek için hazırız" Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Mukim Temsilcisi Büyükelçi Louisa Vinton, 10 Aralık'ta başlayacak olan EXPO 2021 Antakya-Defne bölgesindeki alanlarda incelemelerde bulundu.

Büyükelçi Vinton: "EXPO 2021 Hatay'ı desteklemek için hazırız"

HATAY - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Mukim Temsilcisi Büyükelçi Louisa Vinton, 10 Aralık'ta başlayacak olan EXPO 2021 Antakya-Defne bölgesindeki alanlarda incelemelerde bulundu.

Hatay'da bulunduğu süre zarfında çok olumlu durumlarla karşılaştığını söyleyen Vinton, "Buranın kendine has bir enerjisi ve ruhu var. Buranın tarihini ve kültürünü öğrenmek bana farklı bir mutluluk kattı. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

EXPO alanının çok güzel bir konseptle tasarlandığını belirten Vinton, "Yerel sanatları korumaya dönük çalışmalar çok etkileyici olmuş. Burada yapılan peyzaj ve mozaik çalışmaları, el işçilikleri bizim için çok değerli. Birleşmiş Milletler organizasyonu olarak bunlara çok olumlu bakıyoruz. ve desteklemek için her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.

Hatay Büyük Belediye Başkan Lütfü Savaş misafirine EXPO 2021 Hatay'ın bölgedeki barışa katkı sunmak içinde yapıldığını söyledi.

Barışa katkı sunmak isteyen tüm devlet ve uluslararası kuruluşları Hatay'a davet ettiklerini belirten Savaş, organizasyonun bölge halkı için kalıcı bir değer olacağını ifade etti.

Büyükelçi Vinton'a ziyareti sırasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile birlikte eşi Prof. Dr. Nazan Savaş ve belediye yöneticileri eşlik etti.

Büyükelçi Vinton: 'EXPO 2021 Hatay'ı desteklemek için hazırız'
Büyükelçi Vinton: 'EXPO 2021 Hatay'ı desteklemek için hazırız'
Büyükelçi Vinton: 'EXPO 2021 Hatay'ı desteklemek için hazırız'
Büyükelçi Vinton: 'EXPO 2021 Hatay'ı desteklemek için hazırız'
Büyükelçi Vinton: 'EXPO 2021 Hatay'ı desteklemek için hazırız'
Büyükelçi Vinton: 'EXPO 2021 Hatay'ı desteklemek için hazırız'
Büyükelçi Vinton: 'EXPO 2021 Hatay'ı desteklemek için hazırız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz

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