UNDP IFAD Türkiye Direktörlüğü heyeti, Bozkır'da incelemede bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UNDP IFAD Türkiye Direktörlüğü heyeti, Bozkır'da incelemede bulundu

AA / Yakup Çetin - Haberler | Güncel
UNDP IFAD Türkiye Direktörlüğü heyeti, Bozkır'da incelemede bulundu

UNDP IFAD Türkiye Direktörü Bernard Hien ve heyeti, Konya'nın Bozkır ilçesindeki yatırımları inceledi.

BOZKIR, KONYA (AA) - UNDP IFAD Türkiye Direktörü Bernard Hien ve heyeti, Konya'nın Bozkır ilçesindeki yatırımları inceledi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Türkiye Direktörü Bernard Hien ve heyeti, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında kentte yapılan yatırımlarından Adaçayı dikim alanlarını, güneş enerji panelleri ile tarımsal sulama sistemlerini ve Bozkır Bal Dolum tesissinde incelemelerde bulundu.

Heyet, ziyaretlerde 2022 yılı yatırım döneminde yapılması düşünülen planlamalar üzerinde istişarelerde bulundu.

UNDP IFAD Türkiye Direktörü Hien'in ilçedeki ziyaretlerine, Chiqui Arregui, Taylan Kıymaz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Uzmanları Meltem Kılıç, Yelda Yenal, Shams Alakbarova ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanı Dr. Şule Özevren eşlik etti.

AA / Yakup Çetin - Son Dakika Haberleri
Selçuk Bayraktar: 'Tüm gayretlerimiz gençlerimizin geleceği için'

Selçuk Bayraktar: "Tüm gayretlerimiz gençlerimizin geleceği için"

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Felaket tellallarına prim vermeden Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Felaket tellallarına prim vermeden Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title