UNDP IFAD Türkiye Direktörlüğü heyeti, Bozkır'da incelemede bulundu

BOZKIR, KONYA (AA) - UNDP IFAD Türkiye Direktörü Bernard Hien ve heyeti, Konya'nın Bozkır ilçesindeki yatırımları inceledi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Türkiye Direktörü Bernard Hien ve heyeti, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında kentte yapılan yatırımlarından Adaçayı dikim alanlarını, güneş enerji panelleri ile tarımsal sulama sistemlerini ve Bozkır Bal Dolum tesissinde incelemelerde bulundu.

Heyet, ziyaretlerde 2022 yılı yatırım döneminde yapılması düşünülen planlamalar üzerinde istişarelerde bulundu.

UNDP IFAD Türkiye Direktörü Hien'in ilçedeki ziyaretlerine, Chiqui Arregui, Taylan Kıymaz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Uzmanları Meltem Kılıç, Yelda Yenal, Shams Alakbarova ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanı Dr. Şule Özevren eşlik etti.

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