Uncharted: Legacy of Thieves Collection İçin Yeni Bir Fragman Yayınlandı

Sony, içinde Uncharted 4: A Thief's End ve Uncharted: The Lost Legacy'yi içeren Uncharted: Legacy of Thieves Collection için yeni bir fragman paylaştı.

Uncharted: Legacy of Thieves bir süre önce hem PS5 hem de bilgisayarlar için duyurulmuş ve büyük dikkat çekmişti. PS5'in üstün donanım gücü için elden geçirilip iyileştirilen Uncharted 4 ve Lost Legacy, koleksiyon halinde çıkış yapacak. Sony de yeni bir fragman yayınlayarak oyunla ilgili yeni görüntüler paylaştı.

Her iki oyunun da yayınlanan fragmanda bir hayli güzel gözüktüğünü söylemek gerek. Uncharted 4 çıkış yaptığı 2016 yılında bile göz dolduran grafikleriyle herkesi büyülemiş ve PS4'ün sınırlı imkanlarına rağmen harika bir iş çıkarmıştı. Artık bu sınırlamaların da ortadan kalkmasıyla Naughty Dog işleri daha ileride taşımış gözüküyor. Tabi oyunda sadece grafiksel anlamda iyileştirme yapılmadı. PS5'ün en güçlü yanlarından birisi olan kısa yükleme süreleri ve DualSense'in çok övülen haptic feedback teknolojisi de oyundan alacağınız keyfi artıracak.

PS5 oyuncuları 3 tane grafik ayarına sahip olacak. Oyunu isterseniz 4k çözünürlükte 30 Fps, isterseniz de dinamik çözünürlükte 60 FPS oynayabileceksiniz. Performans+ isimli yeni bir ayar sayesinde oyunu 1080p 120FPS oynamak da mümkün. Elinizdeki monitöre ve kendi oyun alışkanlıklarınıza göre en iyi modu seçmek ise siz kalmış.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection, PlayStation 5 için 28 Ocak tarihinde çıkış yapacak. Şu anda PS Store üzerinden ön siparişe açılan oyunun fiyatı ise 439,00 TL. Ayrıca eğer oyuna önceden sahipseniz tekrar almanıza gerek kalmadan 10 dolar vererek remastered versiyonuna geçebileceksiniz.

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Oyunun detayları PS5 için belli olsa da PC kanadında hala bir kesinlik yok. Sony yayınladığı fragmanda "2022'de PC'ye geliyor" demiş olsa da bunun ne zaman olacağı hakkında bir bilgi vermedi. Görünen o ki oyunu bilgisayarda oynamak isteyen oyuncuların birkaç ay daha beklemesi gerekecek.

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