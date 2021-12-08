Uncharted Legacy of Thieves Collection çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu!

Playstation 5 için yeniden düzenlenmiş ve ilk defa PC için çıkış yapacak Uncharted : Legacy of Thieves Collection'dan fragman paylaşıldı. Nathan Drake'in eski günlerine yorgun dönüşünü ve düşman olan chloe Frazer'ın çıkış hikayesi olan Uncharted: The Lost Legacy'i içeren ödüllü Uncharted 4 : A Thief's End'in tek oyunculu deneyimlerini içeriyor.

Nathan Drake ve Chloe Frazer olarak geçmişleriyle yüzleşmeye ve kendi miraslarını oluşturmaya zorlanırken kendi bağımsız maceralarında oynayın. UNCHARTED™: Legacy of Thieves Koleksiyonu, hem UNCHARTED™ 4: A Thief's End hem de UNCHARTED™: The Lost Legacy'den, PS5™ konsolu için yeniden düzenlenmiş, eleştirmenlerce beğenilen tek oyunculu hikayeleri içerir.

UNCHARTED LEGACY OF THIEVES COLLECTION ÇIKIŞ TARİHİ

Uncharted Legacy of Thieves Collection, PlayStation'ın blog sayfasında yayınladığı bilgilere göre 28 Ocak 2022 tarihinde PS5 için çıkış yapacak.

UNCHARTED LEGACY OF THIEVES COLLECTION FİYATI

Yurtdışında 49,99 USD olarak fiyatlandırılan Uncharted Legacy of Thieves Collection'ın Türkiye ön sipariş fiyatı ise 439,00 TL olarak belirlendi.

UNCHARTED LEGACY OF THIEVES COLLECTION GRAFİKLERİ

Ayrıntılı Modu – 4K ekrana sahip olan ve her şeyden önce süper keskin çözünürlük isteyenleriniz için Uncharted serisinin bilindiği çarpıcı ortamların ve ayrıntıların tadını çıkarın, Ayrıntılı Modu'nu seçin ve 30fps hedef kare hızıyla yerel 4K çözünürlükte oynayın.

Performans Modu – Performans Modu 60 FPS kare hızını hedefler.

Performans+ Modu – Mümkün olan en akıcı oyunla ilgiliyseniz ve çözünürlük düşüşüne aldırış etmiyorsanız, 1080p çözünürlükte 120fps* hedefleyen ilk Performance+ Modumuzu deneyin.

UNCHARTED LEGACY OF THIEVES COLLECTION FRAGMANI

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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