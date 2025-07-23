Uncharted: Kayıp Miras filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Uncharted: Kayıp Miras filmi ne zaman, nerede çekildi?

Bu etkileyici yapımı izlemeyi planlayan sinemaseverler, filmin konusunu, karakterlerini ve genel hikâye akışını yakından araştırıyor. Biz de bu yazımızda Uncharted: Kayıp Miras hakkında merak edilen tüm detayları, oyuncu kadrosunu ve film özetini sizler için derledik. Oyuna dayalı bu aksiyon-macera filmi, keşif ve tehlike dolu atmosferiyle ekran başında unutulmaz bir deneyim sunuyor.

UNCHARTED: KAYIP MİRAS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Uncharted: Kayıp Miras, PlayStation'un popüler aksiyon-macera oyun serisinden uyarlanan, Nathan Drake'in gençliğine odaklanan sürükleyici bir yapımdır. Hikaye, keskin zekalı ve gözü kara bir genç olan Nathan Drake'in (Tom Holland) macerasını takip eder. Nathan, deneyimli bir hazine avcısı olan Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg) tarafından, 500 yıl önce Moncada Hanedanı tarafından kaybedilen ve ünlü kâşif Ferdinand Magellan'a ait olduğuna inanılan efsanevi bir serveti bulmak üzere görevlendirilir.

İlk başta basit bir soygun gibi görünen bu görev, kısa sürede ölümcül bir yarışa dönüşür. Nathan ve Sully, aynı hazineyi ele geçirmek isteyen acımasız Santiago Moncada (Antonio Banderas) ile karşı karşıya gelir. İkili, dünyanın en eski gizemlerinden birini çözmeye çalışırken, yalnızca 5 milyar dolarlık serveti değil, aynı zamanda Nathan'ın uzun süredir kayıp olan kardeşine ulaşma şansını da yakalamaya çalışır.

UNCHARTED: KAYIP MİRAS FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Tom Holland

• Mark Wahlberg

• Antonio Banderas

• Sophia Taylor Ali

• Tati Gabrielle

Başrol oyuncuları, hem aksiyon hem de mizah öğelerini başarıyla harmanlayarak izleyicilere güçlü bir performans sunuyor.

UNCHARTED: KAYIP MİRAS FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, uluslararası bir atmosfer yaratmak amacıyla Avrupa'nın çeşitli noktalarında çekildi. Başlıca çekim lokasyonları arasında Berlin (Almanya), Barselona ve Costa Brava (İspanya) bulunuyor. Bu mekanlar, hem tarihi zenginlikleri hem de görsel çeşitliliğiyle filme sinematik bir derinlik kazandırıyo