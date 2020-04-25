Uncharted Filminin Vizyon Tarihi Erkene Alındı Merakla beklediğimiz Uncharted filmini üç ay erken izleyeceğimiz ortaya çıktı. Sony, yayınladığı güncel bir listede, filmin vizyon tarihini 16 Temmuz 2020 olarak belirtiyor.

Merakla beklediğimiz Uncharted filmini üç ay erken izleyeceğimiz ortaya çıktı. Sony, yayınladığı güncel bir listede, filmin vizyon tarihini 16 Temmuz 2020 olarak belirtiyor.

Mart ayının sonunda Sony cephesinden gelen bir haber ile Uncharted filminin, diğer Sony filmleri ile bir kez daha ertelendiğini öğrenmiştik. Ne var ki bu defa ertelenmeye neden olan yönetmen kaynaklı bir sorun değildi. Dünyayı etkisi altına almış olan COVID-19 salgınıydı. Aslında böylesi bir gelişme bekleniyordu. Çünkü, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda çekimler de COVID-19 salgını nedeniyle ertelenmişti. Bu bağlamda da filmin vizyona girişi 8 Ekim 2021 tarihine alındığı duyurulmuştu. Artık bunun herhangi bir geçerliliği kalmadı.

Sony, yakın bir zaman önce vizyona girecek olan film tarihlerinde yeni bir güncelleme gitti. Bahsi geçen güncelleme sonrasında Uncharted, 16 Temmuz 2021 tarihine çekildi. Eğer yeni bir aksilik olmaz ise üç ay erken izleyebileceğiz. Açıkçası o kadar olumsuzluktan sonra böylesi bir olumlu gelişme oldukça sevindirici oldu.

Çekimlerine Berlin şehrinde başlanacak olan Uncharted filmi, herhangi bir oyunun uyarlamasının aksine serisi için bir çıkış noktası hikayesi anlatacak. Kadroda Tom Holland (Nathan Drake), Mark Wahlberg (Victor Sullivan), Antonio Banderas, Sophia Ali ve Tati Gabrielle gibi önemli isimlerin bulunduğu filmin yönetmeni ise Ruben Fleischer olacak.

Son olarak, Sony tarafından paylaşılan listedeki diğer filmlerin yeni vizyon tarihleri ise şöyle;

Connected - 23.10.2020 (eski tarih 18.9.2020)

Escape Room 2 - 1.1.2021 (eski tarih 30.12.2020)

Fatherhood - 2.4.2021 (eski tarih 23.10.2020)

Vivo - 4.6.2021 (eski tarih 16.4.2021)

Uncharted - 16.7.2021 (eski tarih 8.10.2021)

Hotel Transylvania 4 - 6.8.2021 (eski tarih 22.12.2021)

Man from Toronto - 17.9.2021 (eski tarih 20.11.2020)

Marvel Sony İsimsiz Spider-Man Far From Home Devam Filmi - 5.11.2021 (eski tarih 16.7.2021)

Spider-Man: Into the Spider-Verse Devam Filmi - 7.10.2022 (eski tarih 8.4.2022)

The Nightingale - Belirsiz Bir Tarih (eski tarih 25.12.2020)

Venom 2 - 25.7.2021