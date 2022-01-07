Uncharted filminde rol alan Tom Holland, Uncharted'ı Spider-Man çekim aralarında oynamaya başladığını söyledi

Tom Holland geçtiğimiz günlerde Sony'nin CES 2022 brifinginde sahneye çıktı ve 25 yaşındaki aktör, PlayStation'da popüler bir video oyunu serisi olan Uncharted ile olan ilişkisi hakkında konuştu.

Sony patronu Tom Rothman, Holland'a oyunları oynayıp oynamadığını sordu. "Oyunların büyük bir hayranıyım" şeklinde cevap veren İngiliz aktör, başka bir Sony filminin yapımındayken Uncharted oyunlarını oynamaya başladığını açıkladı. "Spider-Man: Homecoming'i yapmaya başlayana kadar oyunları keşfetmemiştim. Bu Spider-Man filmlerini yapmanın lükslerinden biri Sony tarafından yapılmış olmaları ve Sony için çalışmanın lükslerinden biri de PlayStation" olduğunu söyledi.

Sony için çalışmanın avantajlarından bahseden Tom Holland, "Bu yüzden tüm oyuncuların fragmanları en iyi TV'ler ve en yeni PlayStation ile donatıldı. Bana verdikleri oyunlardan biri Uncharted oldu."

Tom Holland, Spider-Man çekimleri arasında PlayStation'dan Uncharted oynamaya başladığını ve oyunu sevdiğini söyledi. Ardından ise Sony başkanı Rothman ile Uncharted oyunlarından uyarlanan bir film yapma konusunda konuşmaya başladıklarını söyledi.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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