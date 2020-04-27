Uncharted 4 Animatörü The Initiative'e Katıldı Microsoft'un birinci parti stüdyolarından The Initiative, önemli transferler ile bünyesini kuvvetlendirmeye devam ediyor.

Microsoft'un birinci parti stüdyolarından The Initiative, önemli transferler ile bünyesini kuvvetlendirmeye devam ediyor. Son olarak Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu animatörü Sylvia Chambers, Amerika menşeli stüdyoya katılımda bulundu.

E3 2018 fuarı sırasında Santa Monica şehrinde kurulduğundan haberimizin olduğu The Initiative, gizemini korumaya devam ediyor. Bu zamana kadar dünya genelindeki birçok önemli ismin yolu burada kesişmişti. Haliyle geliştirilme aşamasındaki ilk oyunun neye benzeyeceğini de çok merak ediyoruz. Ne var ki büyük ihtimalle yeni nesil hedeflendiği için epey bir süre beklememiz gerekebilir.

Bu yılın başlarında Xbox patronu Phil Spencer, hem yeni şeyler hem de yeni yöntemler ile eski şeyler üzerinde çalışıldığını ve ziyareti sırasında gördüğü şeylerden son derece memnun olduğunu dile getirmişti.

The Initiative Stüdyosuna Bir Önemli İsim Daha Katıldı

Yakın bir zaman önce Uncharted animatörü Sylvia Chambers, The Initiative çatısı altına geçiş yaptı. Kariyerine Microsoft bünyesinde SCAD (Savannah Üniversitesi Sanat ve Tasarım) sponsorluğunda gerçekleştirilen ortak bir projede CG Uzmanı olarak başlayan Chambers, daha sonra Naughty Dog bünyesinde Animatör ve Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu üzerinde Sinematik Animatörü pozisyonunda ve DICE bünyesinde de Sözleşmeli Oynanış Animatörü olarak çalışmıştı.

LinkedIn profiline bakıldığında, geçtiğimiz ay Naughty Dog stüdyosundan ayrılmış olan Sylvia Chambers, bu ay itibarıyla artık The Initiative için emek sarf edecek. Bulunduğu pozisyona ise son derece aşina olduğunu söyleyebiliriz. Bu stüdyoda, yine animatör pozisyonunda bulunacak.