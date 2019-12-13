Umuttepe'deki sokak hayvanlarına yardım eli

13.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:59

KOÜ'lü öğrenciler, Büyükşehir'in sponsorluğunda tasarladıkları kedi evi ve köpek kulübelerini Umuttepe Kampüsü'nde ihtiyaç duyulan yerlere yerleştirildi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencileri tarafından hayata geçirilen Kedi Evi ve Köpek Kulübesi Tasarım ve Uygulama Atölyesi'nde sokak hayvanları için yapılan kulübeler sergilenmişti. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Giriş Holündeki Galeri'de sergilenen kedi ve köpek evleri, gerçekleşen etkinlikle Umuttepe Kampüsü'nde ihtiyaç duyulan yerlere yerleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de başından itibaren sponsor olduğu projeye bu kez mama desteği ile destek oldu.



Davetliler ve öğrenciler katıldı



Etkinliğe, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rüveyda Kömürlü, Arş. Gör. Seda Kaplan Çinçin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Fevzi Karabıyık, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hayriye Özpınar başta olmak üzere davetliler ve pek çok öğrenci katılım gösterdi.



Tasarımlar sergilenmişti



KOÜ'deki sokak hayvanları için atölye kuran üniversiteli 30 öğrenci, 6 yürütücü ve koordinatör koordinasyonunda 10 gruba ayrılarak kedi evi ve köpek kulübesi tasarladı. Uygulama atölyesinin ilk gününde Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği ahşap plakalarla tasarımlarını hayata geçiren öğrenciler, sokak hayvanları için yaptıkları kulübeleri, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Giriş Holündeki Galeri'de yapılan açılış sonrası sergilemeye başladı.



Büyükşehir'den mama desteği



5 gün süren serginin ardından KOÜ'lü gençler, bu kez tasarımlarını Kocaeli Üniversitesi kampüslerinde ihtiyaç duyulan yerlere sokak hayvanları için konumlandırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Sağlık Sosyal Hizmetleri Daire Başkanlığı da bu kez sokak hayvanlarının yiyebilmesi amacıyla hazırlanan mamaları öğrencilere vererek projeye bir kez daha destek oldu. Etkinlik, KOÜ öğretim üyeleri ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğrenci Topluluğu'nun toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.



"Büyükşehir'e ve öğrencilerime teşekkür ederim"



Etkinliğin hayvanlar adına yararlı olmasını istediğini vurgulayan projenin koordinatörlerinden Doç. Dr. Rüveyda Kömürlü, "Bu projeye emek veren başta yürütücü öğrencilerimiz olmak üzere ekipteki tüm öğrencilerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir projeye imza attıkları için de onlarla gurur duyuyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projenin uygulama aşamasında bize oldukça destek olduğu gibi mama ve yapılan kulübelerin de yerlerine yerleştirilmesi konusunda desteğini bizden esirgemedi. Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Tahir Büyükakın'a bize desteklerinden ötürü bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA