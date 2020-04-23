Umut'un Türk bayrağı isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu karşıladı Bilecik'te yaşayan ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evini süslemek için Türk bayrağı talep eden 4. sınıf öğrencisi Mustafa Umut Orhan'ın, isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi.

Bilecik'te yaşayan ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evini süslemek için Türk bayrağı talep eden 4. sınıf öğrencisi Mustafa Umut Orhan'ın, isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 10 yaşındaki Orhan, ailesiyle Gazipaşa Mahallesi'ndeki evlerini Türk bayraklarıyla süslemek istedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayan Orhan ailesi, 23 Nisan kutlaması yapmak için onlardan Türk bayrağı talep etti.

Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, kırtasiyeden aldıkları Türk bayrağını, bayrak desenli balonları ve süslemeleri, Orhan'a teslim etti.

Anne Melda Orhan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamadıklarını söyledi.

Oğlunun isteği için Vefa Sosyal Destek Grubu'nu aradığını anlatan Orhan, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Oğlum evi süslemek istedi, eşimin işte olması sebebiyle, biz de dışarıya çıkamadığımız için oğlumla 112'yi aradık. Kısa sürede bayraklar ile süslemeleri getirdiler. Oğlumun bu mutlu gününü daha da mutlu ettiler." diye konuştu.

Mustafa Umut Orhan da Türk bayrağı ve diğer süslemeleri kendisine ulaştıran görevlilere teşekkür etti.

Kaynak: AA