Uyuşturucu bağımlısı ağabeylerinden kaçan Umut, kış günü sokakta yaşam mücadelesi veriyor
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Uyuşturucu bağımlısı ağabeylerinden kaçan Umut, kış günü sokakta yaşam mücadelesi veriyor

21.12.2020 19:41 | Son Güncelleme: 21.12.2020 20:41

İstanbul'da uyuşturucu bağımlısı 3 ağabeyinden kaçarak Adana'ya gelen 18 yaşındaki Umut, kış günü sokakta yaşam mücadelesi veriyor. Amcasının da kendisine sahip çıkmadığını dile getiren Umut, "Burada kimse tanımadığı için iş vermiyorlar. Hırsız sanıyorlar iş vermiyorlar. Düşene bir tekme daha atılıyor" dedi.

Aslen Şanlıurfa Siverekli olan ve 8 yaşında annesini trafik kazasında ve ardından babasını akciğer kanserinden kaybeden Umut Saka, İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu iddia ettiği 3 ağabeyinden kaçarak bisikleti ile Adana'daki amcasına sığındı. Amcasının da sahip çıkmadığı ve parkta gece uyuşturucu satıcıları tarafından bıçaklanması ve dövülmesinin ardından Kozan'da bir parkta muhtarlığın kadınlar tuvaleti önüne sığınan Umut, ustası olduğu bisiklet tamirciliği yapıp yeni bir hayata başlamak için yardım bekliyor.

Uyuşturucu bağımlısı ağabeylerinden kaçan Umut, sokakta yaşam mücadelesi veriyor

"10 SENEDİR SOKAKLARDAYIM"

Varsaklar Mahallesi'nde muhtarlık binasının yanındaki kadınlar tuvaleti önüne kendine kış günü sığınacak bir yer yapan Umut Saka, "10 senedir sokaklardayım. Adana'da akrabam vardı, yanına geldim ama bakmadı. Abilerim uyuşturucuya düştüler, birini televizyonda bugün İstanbul Bağcılar'da Hasan Saka'nın öldüğünü gördüm. Uyuşturucu içerek ölmüş. Ben madde bağımlısı olmamak için kaçtım. Abilerim sende yapacaksın dedi, ben de kaçtım. 8 yaşında annem babam vefat etti. Benle beraber 4 kardeşiz. Bağcılar çok kötü bir mahalle. Evden kaçtım ve haberleri var. İstanbul'dan buraya bisikletle geldim, 35 liraya bisikletimi sattım. Amcama gittim. Abilerim bir şey yapar diye bana kimse bakmak istemiyor. 4 gündür burada yaşıyorum. Bir mesleğim var aslında, bisiklet tamircisiyim ve aslında ustayım. Burada kimse tanımadığı için iş vermiyorlar. Hırsız sanıyorlar iş vermiyorlar. Düşene bir tekme daha atılıyor. Adana'da bir otoparka götürdüler sana ev bulacağız dediler, uyuşturucu satmamı istediler. Satmayınca bıçaklandım, dövdüler. Gözümü hastanede açtım. Bir kapı açılsa, bir sıcak ev olsa bir bisiklet tamircisi iş verse yaparım" dedi.

Uyuşturucu bağımlısı ağabeylerinden kaçan Umut, sokakta yaşam mücadelesi veriyor

ÇEVRE SAKİNLERİ GENCE SAHİP ÇIKIYOR

Çevre sakinleri Adana Valiliği ve Kozan Kaymakamlığının gence sahip çıkarak topluma kazandırılmasını isterken, çevre sakinleri sabah ve akşam gence sıcak yiyecek veriyor.

Uyuşturucu bağımlısı ağabeylerinden kaçan Umut, kış günü sokakta yaşam mücadelesi veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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