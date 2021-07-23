Umut Kervanı Vakfı Kozluk'ta 150 aileye kurban eti dağıttı

Umut Kervanı Vakfı Batman'ın Kozluk ilçesinde 150 aileye kurban eti dağıttı.

Umut Kervanı Vakfı Batman'ın Kozluk ilçesinde 150 aileye kurban eti dağıttı.

Umut Kervanı Vakfı Kozluk İlçe Başkanı İsmail Tufan, imkanlar ölçüsünde ilçede yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

"Vakıf olarak zengin ve ihtiyaç sahibi arasında köprü görevi yürütüyoruz." diyen Tufan, Kurban Bayramı vesilesiyle önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi 150 aileye paketlenen kurban etlerini ulaştırdıklarını aktardı.

Tufan bu yardıma katkı sunan hayırseverler ile üye ve gönüllülere teşekkür ederek, daha çok sayıda aileye yardım ulaştırmak için destek beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar