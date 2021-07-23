Umut Kervanı Vakfı Kozluk'ta 150 aileye kurban eti dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Umut Kervanı Vakfı Kozluk'ta 150 aileye kurban eti dağıttı

Umut Kervanı Vakfı Kozluk'ta 150 aileye kurban eti dağıttı
Anadolu Ajansı / Çetin Doyar - Haberler | Güncel

Umut Kervanı Vakfı Batman'ın Kozluk ilçesinde 150 aileye kurban eti dağıttı.

Umut Kervanı Vakfı Batman'ın Kozluk ilçesinde 150 aileye kurban eti dağıttı.

Umut Kervanı Vakfı Kozluk İlçe Başkanı İsmail Tufan, imkanlar ölçüsünde ilçede yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

"Vakıf olarak zengin ve ihtiyaç sahibi arasında köprü görevi yürütüyoruz." diyen Tufan, Kurban Bayramı vesilesiyle önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi 150 aileye paketlenen kurban etlerini ulaştırdıklarını aktardı.

Tufan bu yardıma katkı sunan hayırseverler ile üye ve gönüllülere teşekkür ederek, daha çok sayıda aileye yardım ulaştırmak için destek beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 1 kişinin kaybolduğu Artvin'de yollar çamura bulandı
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 1 kişinin kaybolduğu Artvin'de yollar çamura bulandı
Rize'nin ardından Artvin de sele teslim! Mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı
Rize'nin ardından Artvin de sele teslim! Mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı
Bayram zehir oldu! Felaketi yaşayan Doğu Karadeniz'de araçlar böyle sürüklendi
Bayram zehir oldu! Felaketi yaşayan Doğu Karadeniz'de araçlar böyle sürüklendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Alper Yılmaz Sergen Yalçın Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Umut Kervanı Vakfı Kozluk'ta 150 aileye kurban eti dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 13:02:55. #1.16#

title