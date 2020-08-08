Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı Tuba Büyüküstün'ün eski eşi umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti. Ancak Şenolsun paylaşımının gündem olmasıyla fotoğrafı sildi.

23 yaşındaki oyuncu Melisa Şenolsun, 3,5 yıl aşk yaşadığı Mehmet Ozan Dolunay'dan ayrıldıktan 1 buçuk sene sonra Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi 31 yaşındaki Umut Evirgen'le aşk yaşamaya başladı. Aşkını ilan eden güzel oyuncudan ilginç bir hamle geldi. FOTOĞRAFINI ANINDA SİLDİ Kurban Bayramı'ndan önce yakınlaşan çift, bayramı da Umut Evirgen'in Kuzey Ege'deki evinde geçirdi. İlişkileri yeni başlayan çiftten Melisa Şenolsun, Umut Evirgen ile iki fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Aşkıyla kısa sürede gündem olan oyuncu paylaşımını yayından kaldırdı. Umut Evirgen, geçtiğimiz mayıs ayında 3 yıldır birlikte olduğu Tuba Büyüküstün ile yollarını ayırmıştı.