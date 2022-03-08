Son Dakika | UMUT ÇARŞISI KERMESİ'NDEN ELDE EDİLEN GELİR UKRAYNA'DAKİ SAVAŞZEDELERE AKTARILACAK

Umut Çarşısı Kermesi, Ukrayna'daki savaşzedelere destek kampanyası başlattı. Birçok üretici markanın kermese getirdikleri ürünlerin satışından elde edilecek gelir savaşta zarar gören aileler için bağışlanacak.

Umut Çarşısı Kermesi, İstanbul'da bir otelde açıldı. Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen kermesin açılışına, yoğun ilgi gösterildi. Kermeste yer alan markalardan biri olan Başkent Grup Restaurant A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Salih Ünlü, burada elde edilecek 4 günlük gelirlerini Ukrayna hükümetinin kendilerine sunacağı bir kuruluşa göndermek istediklerini ifade etti. Salih Ünlü, Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların hazırladığı Umut Çarşısı Kermesi'ndeyiz. Bizde bu kermese Başkent Grup markaları olarak girdik. Kermeste elde ettiğimiz bütün gelirleri biz Ukrayna'daki savaşta zarar gören sivil, masum vatandaşlara iletmek istiyoruz. Geçen ay Ukrayna Hükümeti'nden bize gastronomi turizmi alanında yaptığımız iş birlikleri ve yardımlaşmalardan dolayı bir teşekkür plaketi geldi. Biz de bunun bir karşılığı olarak kötü günlerinde destekte bulunmak istiyoruz. Biz de bu kermesteki 4 günlük gelirimizi, Ukrayna hükümetinin bize sunacağı bağış kuruluşuna göndermek istiyoruz diye konuştu.

GASTRONOMİ TURİZMİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYORDU

Ukrayna ile iyi ilişkileri olduğunu belirten Ünlü, Ukrayna'nın ünlü Borsch çorbasını, Ukrayna'nın en ünlü şefleriyle birlikte geçtiğimiz aylarda beraber yapmıştık. Gastronomi turizmi alanında iş birliği için görüşmelerimiz devam ediyordu. Fakat bu olumsuz durumdan dolayı görüşmeler de askıya alınmış oldu. Ekonomi zarar görmüş olduk. Savaş tabii kötü bir şey ifadelerini kullandı.

Kermeste yer alan markalardan birinin sahibi olan Melisa Eraydın, Yine bir alışveriş şenliğinde bir aradayız. Burada girişimciler, yaptıkları ürünlerin satışlarını gerçekleştiriyor. Bizler de tasarımlarımızı burada sergiliyoruz. Kermes bu sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk geldi. Ben de tüm kadınlarımızın, kadınlar gününü kutluyorum dedi. (DHA)