Umursamaz sözler: En iyi umursamaz sözleri nelerdir? Kafaya takmama sözleri, umursamama sözleri, umursanma sözleri Umursamaz sözlerle vurdumduymaz tavır takınabilirsiniz. Karşınızdaki kişiye, sevdiğinize, sevgilinize umursamaz sözler söyleyebilirsiniz. İşte sizin için derlediğimiz en iyi umursamaz sözleri...

Umursamaz sözleri çok merak ediliyor. Sizler için en güzel umursamaz sözlerini araştırdık. Bu yazı altından en iyi umursamaz sözlerine, umursanma sözlerine ulaşabilirsiniz.

UMURSAMAZ SÖZLERİ

- Hayatta hiçbir şey senden önemli değil. (John Cresswell Parkin)

- Sizi takmak mı? Aha ha düşünce kirliliğisiniz, alaylı gülüşlerimin nedenisiniz!

- Umursamıyor olmam anlamadığım anlamına gelmez. (Bart Simpson)

- Güneş olsam sırf sen ısınma diye sönerim. 7 milyar insanda umurumda olmaz!

- Her defasında dönen sen, dönüpte hayatımı mahveden sen, lütfen artık gidişlerinin dönüşü olmasın! Umurumda değilsin!

- Senin anladığın kısım umurumda olsa zaten, daha özenli cümleler kurardım n'olur kusura bak!

- Yalnızım diye üzülmüyorum, çünkü biliyorum; yalnız insanın ihanet edeni de olmaz.

- Haberim yokmuş gibi. Yalanlardan oyunlardan samimiyetsizliklerden. Hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi çek.

- Umursamıyor olmam anlamadığım anlamına gelmez. (Bart Simpson)

- Zayıf insanlar intikam alır, güçlü insanlar affeder, zeki insanlar umursamazlar.

- Umursamaz tavrım çok pistir, deli eder.

- Umarım bana hak verdiğin gün, hala umurumda olursun!

- Hayatı umursamayan insanlar olarak sayımız az.

- Sizi takmak mı? Ahaha düşünce kirliliğisiniz, alaylı gülüşlerimin nedenisiniz!

- Karşımdakini bir yere kadar hoş görüyorum, bir yerden sonra hiç görmüyorum. Çok ta iyi yapıyorum!

- Haddinden fazla mutluyum, tüm yollar senin, gidebilirsin!

- Hayat keşkelerden ibaretse; neyselerden devam et. Baktın oda olmuyor boş ver ve seyret.

- Ben artık uyumlu olmayı bıraktım, canı isteyen bana uysun!

- Melekte benim, şeytan da. Hangisi sana uyarsa.

- Umursamaz biri değilim, umursamıyormuş gibi yapmayı öğrendim.

EN İYİ UMURSAMAZ SÖZLER

- Haberim yokmuş gibi. Yalanlardan, oyunlardan, samimiyetsizliklerden. Hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi çek.

- Keşke diyeceğime neyse deyip önümdeki maçlara bakarım.

- Güçlüler affederler, zayıflar intikam alırlar, zekiler umursamazlar.

- Hiç kimseyi tınlamam, kulağında çınlamam, ağa paşa anlamam, hadi naş naş.

- Senden anca sirk palyaçosu olur, ha ha ha.

- Takmayı sevseydim bilezik alırdım canım.

- Bazen içimden, bazen mırıldanarak, ama hep, kendi bildiğimi okurum.

- Onsuz kalmak umurumda olmadı hiç. Ondan önce de onsuzdum nasıl olsa.

- Benimle sorun mu yaşıyorsun? Sorun yaz boşluk bırak o boşluktan kendini at. Çünkü umurumda değilsin!

- Senin anladığın kısım umurumda olsa zaten, daha özenli cümleler kurardım n'olur kusura bak!

- Benimle sorun mu yaşıyorsun? Sorun yaz boşluk bırak o boşluktan kendini at. Çünkü umurumda değilsin!

- Hayatta hiçbir şey senden önemli değil. (John Cresswell Parkin)

- Sensiz kalmak falan umurumda sanma sakın. Bundan önce de sensizdim, yok ki öyle bir sıkıntım.

- Yalnızım diye üzülmüyorum, çünkü biliyorum; Yalnız insanın ihanet edeni de olmaz.

- Ve gülümsüyorum şimdi, entrikalara, oyunlara inat gülümsüyorum. Hadi çek, peyniiir!

- Umurunda olduğum sürece, umurumda değil diğerleri!

- Heves kırdınız, soğuttunuz, bizden umursamaz biri yarattınız...

- Burnumun dibinde olsan yine seni görmem. Mikroplar çıplak gözle görülmez ki.

- Bak biliyorsun, bir derdin sıkıntın olursa umurumda değil, yok ol!

- Kalp bir kez kırıldı mı, hiç kimseye aldırmaz ve hiçbir şeyi umursamaz. Belki mutluluğun sonu, ama huzurun başlangıcıdır bu. (Dostoyevski)

- Acı çekmemek için, umursamaz olmalısın...

- Güneş olsam sırf sen ısınma diye sönerim. 7 milyar insanda umurumda olmaz!

- Umursamadım, güldüm geçtim. En büyük zaferimdi.

- Peki tek kelimedir; fakat içinde birçok duygu barındırır. Yeri gelir sitem olur, hüzün olur, yorgunluk olur, sineye çekme olur, umursamama olur, sabır olur, hayırlısı olur...

- En büyük intikam. Umursamamaktır...

- Umursamaz tarafıma denk gelme, incinirsin.

- Umursamaz tavırların arkasında yalnız ve ezik insanlar vardır genellikle.

- Umursamamak, en ölümcül silahtır. Gerektiğinde kullanırsan çok zaiyat veriyor.

- Valla şu saatten sonra gemi mi geliyor, liman mı yanmış, kaptan mı ölüyor zerre umurumda değil!

- Senin ikiyüzlü yapın varsa, benim de umursamaz tavrım var. Sıkıntı yok!

- Teflon tava gibi olmak lazım aslında, kimseye yanmamak, kimseye yapışmamak.

- Çok fazla kaybettik, ondandır belki bu umursamaz tavrımız...

- Seni ciddiye alamayacağım güzelim kontenjan kalmamış.