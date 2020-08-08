Umurlu'daki park kafe hizmete girdi
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Umurlu'daki park kafe hizmete girdi

Efeler Belediyesi, Umurlu Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Yılmaz Parkı'nda bulunan kafeteryayı yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

Umurlu'daki park kafe hizmete girdi
08.08.2020 10:14 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:23

Efeler Belediyesi, Umurlu Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Yılmaz Parkı'nda bulunan kafeteryayı yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

Umurlu halkının sosyalleşmek ve keyifli vakit geçirmek için sıklıkla uğradıkları Mustafa Kemal Yılmaz Parkı'nda daha önce faal durumda bulunan fakat bir süredir hizmet vermeyen kafeterya, Efeler Belediyesi iştiraklerinden EFEBEL tarafından yeniden düzenlenerek hizmete açıldı.

Umurlu Mahallesi sakinlerinin yoğun ilgi gösterdikleri açılışta korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına gösterilen özen takdir topladı. Efeler Belediyesi çalışanları, açılışa gelen vatandaşlara limonata ve pasta ikramında bulundu. Kafeteryanın yeniden hizmete sunulmasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a ve belediye çalışanlarına teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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