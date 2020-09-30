Umudum Olur musun Derneği'nden Azerbaycan'a destek
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Umudum Olur musun Derneği'nden Azerbaycan'a destek

30.09.2020 18:14 | Son Güncelleme: 30.09.2020 18:17
Umudum Olur musun Derneği'nden Azerbaycan'a destek

Türkiye'nin çeşitli bölgelerine dağıttığı yardımlarla tanınan 'Robin Hood' lakaplı Erdoğan Uludağ, cephede savaşan Azerbaycan Türkü askerlerin çocuklarından 30'una burs vermek istediklerini duyurdu.

Umudum Olur musun? derneğinin kurucusu Erdoğan Uludağ, cephede savaşan Azerbaycan Türkü askerlerin çocuklarından 30'una burs vermek istediklerini twitter hesabından duyurdu.

"BURS VERMEK İSTERİZ"

Uludağ, "Azerbaycan toprak bütünlüğü için mücadele ediyor. Bugün cepheye giden askerleri, ailelerinin uğurladıkları bir video izledim ve çok duygulandım. Dernek olarak, cephede vatan savunması yapan askerlerimizin 30 evladına burs vermek isteriz" dedi.

Umudum Olur musun Derneği'nden Azerbaycan'a destek

ERDOĞAN ULUDAĞ KİMDİR?

Yardımları ile Robin Hood olarak tanınan Erdoğan Uludağ, yoksulların yardımına koşan hayırsever bir isim. 43 Yaşında olan Erdoğan, "Umudum Olur musun?" derneğinin kurucu başkanıdır. Bakkal veresiyelerini kapatan, öğrencilere burs veren Erdoğan, evli ve bir oğlu var. Diğer bir yardımsever Haluk Levent ile de görüştükleri ve yardımlaştıkları biliniyor.

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