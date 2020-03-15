Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti. Esra Elönü, babasının koronavirüsten ölüp ölmediği yönünde kendisine yöneltilen sorulara Twitter üzerinden verdiği yanıtta, "Yapılan testlerin sonucu Negatiftir. Ölüm sebebi için Adli Tıp raporu bekliyorum" dedi.

Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası emekli imam Şaban Elönü, umre dönüşü bu sabah İstanbul Gaziosmanpaşa'daki evinde hayatını kaybetti. Gaziosmanpaşa Merkez Camii emekli imamlarından olan Şaban Elönü'nün evinde Sağlık Bakanlığı yetkilileri inceleme başlatırken ailenin de takibe alındığı öğrenildi.

TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI

Esra Elönü, babasının koronavirüsten ölüp ölmediği yönünde kendisine yöneltilen sorulara Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Elönü, paylaşımında, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Babamı umreden döndüğü gece kaybettik. Rabbimin inşirahı için da ediyorum. Umre dönüşü olduğu için dostlarımdan koranavirüs şüphesiyle ilgili çok soru alıyorum. Yapılan testlerin sonucu negatiftir. Ölüm sebebi için Adli Tıp raporu bekliyorum" ifadelerini kullandı.