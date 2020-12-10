Ümraniyespor - Boluspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Nerede oynanacak?
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Ümraniyespor - Boluspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Nerede oynanacak?

10.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:48
Ümraniyespor - Boluspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Nerede oynanacak?

TFF 1. Lig'in 13. haftasındaki maçları hafta içi oynanıyor. Perşembe günü oynanacak maçlar arasında bulunan Ümraniyespor - Boluspor maçı hakkında son dakika gelişmelerini hazırladık. Peki, Ümraniyespor - Boluspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İşte detaylar...

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı hafta içi de devam ediyor. 13. haftanın maçları 8-10 Aralık günleri arasında oynanacak. Ligin 13. haftasında oynanacak olan Ümraniyespor - Boluspor maçının tüm gelişmelerinin hazırladık. İşte Ümraniyespor - Boluspor maçının detayları...

ÜMRANİYESPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 13. hafta oynanacak olan Ümraniyespor - Boluspor mücadelesi, 10 Aralık Perşembe günü saat 13.30'da futbolseverler ile buluşacak. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda karşılaşacak olan iki ekibin mücadelesini hakem, Kutluhan Bilgiç yönetecek. Kutluhan Bilgiç'in yardımcılıklarını ise Deniz Turgut ve Serdar Diyadin üstlenecek.

ÜMRANİYESPOR - BOLUSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ümraniyespor ile Boluspor arasındaki Spor Toto 1. Lig Maçı Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT'nin yayın hakları anlaşması nedeniyle tüm TFF 1. Lig maçları, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Ümraniyespor - Boluspor maçı 10 Aralık Perşembe günü saat 13.30'da TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak..

TFF 1. Lig'in 13. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

8 Aralık Salı:13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eskişehirspor-Tuzlaspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Yılport Samsunspor-Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

9 Aralık Çarşamba:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)

16.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

10 Aralık Perşembe:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

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