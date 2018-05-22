Son Dakika! Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi Önünde Silahlı Saldırı: Karı-Kocayı Öldürüp Kaçtı
Son dakika! Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Acil servisi önünde yaşanan olayda silahlı saldırgan iki kişiyi vurduktan sonra kaçtı. Kurşunların hedefi olan Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sarı kurtarılamadı.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ramazan ve Suzan Sarı kurtarılamadı.
HASTANE ÖNÜNDE BEKLEYEN KARI KOCAYI HEDE FALDI
Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde bekleyen Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı silahlı saldırıya uğradı
6-7 EL ATEŞ EDİLDİ
6-7 el ateş açan saldırgan kaçarken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
RAMAZAN SARI DAHA ÖNCE DE YARALANMIŞTI
Ramazan Sarı'nın geçtiğimiz yıl Eylül ayında Ümraniye'de okul bahçesinde rakip servis firmaları arasında çıkan kavgada yaralandığı öğrenildi. Polis, saldırının bu olayla ilgisini araştırıyor.
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boşnak tüzün kuru nesil olsa devlet size türkiyenin en guzel arazilerini verdi serip. sahip yiyorsunuz ne guzel savasada katil madiniz hazır ülkeye kondunuz haklisinizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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memleket ne hale gelmiş allah sonumuz hayretsin ama artık bu saatten sonra zor toplum bozuldu erkek nesli tükünmek üzere her yerde küpeli bacılar artık küpelerde kurtarmıyor erkekler burunlarına ve kaşlarına piercing taktırıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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YİNEMİ İSTANBUL ALLAH YAR VE YARDIMCI OLSUNCevap Yaz Yayından Kaldır
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Antika bir gün böyle sana ve yakınlarına da gelince böyle gulebilecek misin karaktersizCevap Yaz Yayından Kaldır
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akepiyi savunanlar dolar 460 oldu altin 192 oldu savunun bakalım marak etmeyin bu sanada yansıyor siz kendinizi co k akilimi sanıyorsunuz yazik doğmamış çoğunun borcu var haberiniz varmı o tuneler o marmaralar o hava alanları hepsi borç sen odesende bitmez cocugunda odesa bitmez uyanın bunara bu kadar tuz verirseniz daha co k borçları uslenirsinizCevap Yaz 1 12 Yayından Kaldır