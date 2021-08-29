ÜMRANİYE'DE TAŞLI YUMRUKLU KAVGA

ÜMRANİYE'de iki grup arasında taşlı yumruklu kavga kameraya yansıdı.

ÜMRANİYE'de iki grup arasında taşlı yumruklu kavga kameraya yansıdı.

Olay dün cumartesi öğle saatlerinde Dudullu'da meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek taşlı yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga edenleri çevredekiler ayırmaya çalıştı. Kavga edenlerden birinin karşısındaki kişinin taşla kafasına vurduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavga eden tarafları ayırarak uzaklaştırdı.

Görüntü dökümü

-----------İki grubun kavga etmesi-Tarafların birbirine yumruk atması-Bir kişinin kavga ettiği kişinin kafasına taşla vurması-Vatandaşların kavgayı ayırmaya çalışması

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı