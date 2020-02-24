Ümraniye'de minibüsün özel halk otobüsüne çarptığı kaza kamerada

24.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:35

ÜMRANİYE'de minibüs ile özel halk otobüsünün çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza Ümraniye Altınşehir Mahallesi'nde yer alan Acısu Caddesi'nde geçtiğimiz cuma akşamı meydana geldi.

Beykoz-Kadıköy seferine devam eden özel halk otobüsüne ara sokaktan çıkan O.S.'nin kullandığı minibüs çarptı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı. Otobüsteki yolcular kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Yapılan incelemede O.S.'nin 2.14 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA