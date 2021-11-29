ÜMRANİYE'DE KUYUMCUYA SOYGUN TEŞEBBÜSÜ: 1 YARALI

ÜMRANİYE'de silahlı iki kişi, soygun için kuyumcu dükkanı girdi. Kuyumcu sahibi ile şüpheliler arasında arbede yaşandı. Hırsızlardan biri kuyumcu sahibinin bacağından vurarak kaçtı. Kaçtığını gören bir vatandaş, arabasıyla takip ederek hırsızlardan biri yakalayarak polise teslim etti.

Olay, Çakmak Mahallesi İkbal Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya saat 12.30 sıralarında kimliği belirsiz silahlı iki kişi tarafından soygun gerçekleştirmeye çalıştı. Dükkan sahibi Menderes Çakmaklı, soyguncular arasında arbede yaşandı. Arbade sırasında kuyumcuyu soymaya çalışanlardan biri, dükkan sahibi Çakmak'ı silahla bacağından vurarak kaçtı. Şüphelilerin kaçtığını gören bir vatandaş, kendi arabasıyla takip etti. Şüphelilerden birini yakalayan vatandaş, polis ekiplerine teslim etti. İhbar üzerin polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, dükkanda yaralanan kuyumcu Çakmak'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuyumcu Çakmak'ın durumu iyi olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri kuyumcu da delil araştırması yaptı. Ekiplerin araştırmasında hırsızlarının dükkan da bir şey almadıkları tespit edilirken kaçan şüpheli yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelmeye aldı.

Polis ekiplerin kaçan şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.

KAÇAN HIRSIZLARDAN BİRİNİ YAKALADIM

Hırsızları kovalayan Salih Şimşek 'Nalburda bekliyorduk. Vurulan kuyumcu bizim köylümüz. Ben olayı görmedim. Sadece kaçan hırsızları gördüm. Hırsızların peşinden arabayla gittim. Hırsızlardan birini yakaladım. Bana silah doğrulttu. O esnada hırsıza arabayla vurdum o da kaçtı. Diğerini de yere yatırdım. Hırsızı yakalayıp polis ekiplerine teslim ettim.' Dedi