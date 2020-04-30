Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
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Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı

İstanbul Ümraniye'de bir sürücü, iş makinesiyle kapalı olan sokaktan geri geri çıkmak isterken pazar alışverişinden dönen Nevhabar Ertuğrul'u aracının altına aldı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
30.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:45

Saat 11.00 sıralarında Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Paşazade Sokak'ta 34 CJJ 992 plakalı aracın sürücüsü M.A sokağın girişi inşaatta beton dökümü nedeniyle kapanınca geri geri sokaktan çıkmak istedi.

OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

Sokaktan geri geri çıkma çalışan sürücü pazardan alışveriş yaparak evine doğru giden Nevhabar Ertuğrul isimli kadına çarptı. Hareket halindeki otomobil yerdeki kadını altına aldı. Kazayı gören vatandaşlar uzun süre kazanın şokunu atlatamadı. Kadının yardım çığlığına duyan çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşlar otomobili havaya kaldırarak altındaki yaralı kadını çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri kazaya karışan otomobil şoförünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

GERİYE ALIŞVERİŞ YAPTIĞI MALZEMELER KALDI

Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, geriye otomobilin altında alışverişten aldığı sebze ve meyveler kaldı. Görgü tanıkları "Sürücü geri geri geliyordu. Kadını fark etmedi çarptı. Panikle üstünden geçti ezildi kadın. Hemen otomobili kaldırarak kadını altından çıkardık" diye konuştu.

Sürücü M.A polis ekiplerine kaza ile ilgili bilgi verdi. Emniyete götürülen sürücü "Kadını fark etmedim." diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı

Kaynak: DHA

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