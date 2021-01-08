Ümraniye'de kısıtlama öncesi market yoğunluğu
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Ümraniye'de kısıtlama öncesi market yoğunluğu

08.01.2021 21:33 | Son Güncelleme: 08.01.2021 21:44
Ümraniye'de kısıtlama öncesi market yoğunluğu

ÜMRANİYE'de hafta sonu kısıtlaması öncesinde marketlerde yoğunluk yaşandı.

ÜMRANİYE'de hafta sonu kısıtlaması öncesinde marketlerde yoğunluk yaşandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar marketlere akın etti. Ümraniye İkbal Caddesi'nde bulunan marketlerde zaman zaman sosyal mesafe unutuldu. Vatandaşlar maske kuralına dikkat etseler de mesafe kuralı çiğnendi. Kısıtlama öncesinde marketler ve manavlarda yoğunluk oluştu.

"CUMA GÜNLERİ AKŞAMKİ YOĞUNLUK PEK İYİ OLMUYOR"

Markete alışveriş yapmaya gelen Canan Demir, "Her hafta marketlerde yoğunluk var. İnsanlar özellikle Marmaray'da çift maske takıyorlar. Televizyonlarda maskesiz deniliyor ama insanlar artık çift maske takıyor. Marketlerde de dikkat ediliyor. Market çalışanları ve sahipleri buna izin vermiyor. Marketten markete değişiyor ama öyle sırayla içeri almıyorlar. Yoğunluk var özellikle cuma akşamları daha fazla. Dikkat edilmiyor." İfadelerini kullandı. Aykut Özdemir de, "Her yerde olduğu gibi marketlerde de yoğunluk var. Haftalık alışverişimizi yaptık. Biz alışverişimizi cuma günleri yapıyoruz genelde. Marketlerde önlemler iyi eskisi kadar maskesiz insan görmüyoruz. Acil bir ihtiyacımız olduğunda marketler hafta sonları da açık en yakın marketten alıp geliyoruz" dedi. Fahrettin Akbulut, "Marketlerde yoğunluk çok fazla. Dolayısıyla mesafe falan uygulanmıyor. Maskelerini vatandaşlar takıyor ancak mesafeye dikkat etmiyorlar. Girişte çıkışta kontrol yok. Bir yere gidiyorum onun için alışveriş yaptım. Kısıtlamada insanlar alışveriş yapabiliyor ama insanlar sanki yarın yokmuş gibi alışveriş yapıyorlar. Halbuki yarına çıkabiliyorlar. Cuma günleri akşamki yoğunluk pek iyi olmuyor" şeklinde konuştu.

- İstanbul
Ümraniye'de kısıtlama öncesi market yoğunluğu
Ümraniye'de kısıtlama öncesi market yoğunluğu
Ümraniye'de kısıtlama öncesi market yoğunluğu
Ümraniye'de kısıtlama öncesi market yoğunluğu
Ümraniye'de kısıtlama öncesi market yoğunluğu
Ümraniye'de kısıtlama öncesi market yoğunluğu
Ümraniye'de kısıtlama öncesi market yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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