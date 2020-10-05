Ümraniye'de kaza yapan aracın alev alev yanması kamerada

ÜMRANİYE TEM Bağlantı Yolu'nda lastiği patlayan otomobil kontrolden çıktı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- ÜMRANİYE TEM Bağlantı Yolu'nda lastiği patlayan otomobil kontrolden çıktı. Taklalar atan araç yanmaya başladı. Otomobilde bulunan 2 kişi, diğer sürücülerin yardımıyla çıkarıldı. Alev alev yanan otomobil cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Ümraniye TEM Bağlantı Yolu Ümraniye istikameti Çamlık Mevkii'nde meydana geldi. Savaş Gezen yönetimindeki 34 LF 1541 plakalı otomobil yol üzerinde bulunan demir parçasının üzerinden geçtikten sonra aracının lastiklerini kontrol etmek için emniyet şeridine girdi. Bir süre sonra aynı yönde ilerleyen Oben Özdemir yönetimindeki 34 GR 1999 plakalı otomobil, yoldaki demir parçasının üzerinden geçtikten sonra kontrolden çıktı. Araç önce park halindeki otomobile çarptı ardından taklalar atarak su kanalına düştü. Aracın içindeki anne oğul olan Oben Özdemir ve Ayşe Karabulut, çevredeki sürücüler tarafından çıkarıldı. Ardından kaza yapan araç yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan anne Ayşe Karabulut, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilirken yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Kazaya karışan sürücü Savaş Gezen, "Yolun ortasında bir tane demir vardı. Onun üzerinden geçtim. Aracın lastiği patladı mı patlamadı mı diye kontrol etmek için emniyet şeridine girdim. Arkadaş aynı demirin üzerinden geçti. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sonra sağ taraftan çarptı. Karşı taraftaki su kanalına çarparak alevlenmeye başladı. İki yaralı vardı. Çok şükür can kaybı yok. Allah kimseye vermesin. Çıkarmaya yardım ettim başka vatandaşlarla beraber." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı