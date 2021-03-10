Ümraniye'de 'Hizmette 25. Yıl Hizmet Beratı Töreni' yapıldı

Ümraniye'de 'Hizmette 25. Yıl Hizmet Beratı Töreni' yapıldı

İSTANBUL - Ümraniye'de hizmette 25. yılını tamamlayan esnaflara, hizmet beratları takdim edildi. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ahilik kültürünü, İstanbul'da Modoko ve etrafındaki Ümraniye'nin esnafı da, aile kültürüyle ciddi şekilde yerine getirmiş oluyor" dedi.

Hem ekonomik hem de sosyal anlamda Türkiye'nin önemli değerlerinden olan ve hizmette 25'nci yılını tamamlayan esnaf ve sanatkarlara hizmet beratları takdim edildi. Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşen törende 30 esnaf, hizmet beratı aldı.

Ümraniye'de 40 bine yakın esnaf olduğunu belirten Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde ahilik yılı ilan edildi. Ahilik demek kardeşlik demek, cömertlik demek, yardımlaşmak demektir. Esnafımızın Anadolu'daki bu kültürünü, İstanbul'da Modoko ve etrafındaki Ümraniye'nin esnafı da, aile kültürüyle ciddi şekilde yerine getirmiş oluyor. Biz de arkadaşlarımla düşünürken dedim ki: Bu kardeşçe ve cömertçe olan bu esnafımızın 25. yılını doldurmuş olanlara da plaket verelim. 40 bine yakın esnafımız var. Pandemi olunca bir araya gelemedik. Bugün 30 esnafımızla bir araya geliyoruz. Ben tekrar esnaf kardeşlerimize işlerinde başarılar diliyorum, hayırlı işler diliyorum" dedi.

Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, "25 yıldır hizmet eden, esnafımıza hizmet beratı vermek için bir aradayız. Ben bu esnaflarımızı şimdiden kutluyorum. Tabii esnaf, kültürü ahilikten gidermek, STK'larımızın esnaf ve sanatkarlar odalarımızın da mevcut mevzuatını oluşturan ilkeler aslında ahiliktir" şeklinde konuştu.

Ümraniye kaymakamı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN