ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de "Engel Olma Destek Ol" farkındalık semineri gerçekleştirildi

İSTANBUL - 29 Mayıs Üniversitesi ve ÜTED ( Ümraniye Tüm Engelliler Derneği) işbirliği ile üniversite öğretim görevlileri, öğrencileri, personelleri ve katılımcılarına yönelik 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile, "Engel Olma Destek Ol" farkındalık eğitim semineri düzenlendi. Seminer, işitme engeli olan katılımcılar için işaret dili ile anlatıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Engel Olma Destek Ol" farkındalık eğitim semineri bugün 29 Mayıs Üniversitesinde gerçekleştirildi. Seminerde, engellilerde iletişim dili, engelli haklarına genel bakış, doğru sanılan yanlışlar ve erişebilirlik mevzuatı ve uygulama örnekleri konu başlıklarına değinildi. Seminere gelen işitme engelli katılımcılar için seminer işaret dili ile de anlatıldı.

Engelli bireylerin sorunların çözümüne dikkat çeken 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu "Sorunları öncelikli olarak hızlı bir şekilde çözmemiz ve tüm hizmet sunum mekanizmalarını ona uygun hale getirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Her sağlıklı bireyin birer engelli adayı olabileceğini düşünerek bu şuur ve hassasiyet ile hareket edersek engelli kardeşlerimizin hayata bakış açılarını ve toplumdan beklentilerini daha sağlıklı bir şekilde anlayabiliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Çözüm odaklı yardımcı olacaklarını düşünüyoruz"

Engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekmek isteyen ÜTED Başkanı Yahya Sağlam," Adım Yahya Sağlam. ÜTED Başkanıyım. Engel Olma Destek Ol farkındalık çalışmasını seminerlerinizi zaman zaman okullarda, kurumlarda, üniversitelerde veriyoruz. Bugün de 29 Mayıs Üniversitesi'ne veriyoruz. Zaten sorunlarımızı biliyoruz ama bunları geleceğin yöneticileri olan öğrencilerimize anlatarak sorunlarımızı anlatarak, bize de bu konularda çözüm odağı çözüm odaklı yardımcı olacaklarını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.