ÜMRANİYE'DE EMNİYET ŞERİDİNDE ARIZA YAPAN SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPIP KAÇTILAR

ÜMRANİYE Tem Otoyolu'nda arızalandığı için emniyet şeridine çekilen servis minibüsüne cip çarptı. Cipte bulunan 3 kişi, kaza sonrası kaçtı. Kaza sırasında minibüsün boş olması olası bir faciayı engelledi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Dudullu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızlı olduğu belirtilen ve içinde 3 kişinin olduğu öğrenilen 41 AHC 946 plakalı lüks cip, arıza yaptığı için emniyet şeridinde bekleyen Muzaffer Özbek'in kullandığı 34 LDE 919 plakalı minibüse arkadan çarparak takla attı. Park halindeki minibüs çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklenerek bariyerlere saplandı. Kaza sonucu iki araçta da hasar meydana geldi. Kazanın ardından cipte bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yolun karşısına geçip, bir kamyonetle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı.

MİNİBÜSTE SÜRÜCÜSÜ YAŞANANLARI ANLATTI

Kaza sırasında minibüste bulunan Muzaffer Özbek, yaşananları "Arıza yapınca aracı emniyet şeridine çektim. Arabanın içinde otururken bir arabanın havalandığını ve indiğini gördüm. Başka bir şey görmedim. Ben inene kadar arkadaş geldi. Arkadaşım 3 kişinin araçtan inip karşı şeride geçtiğini ve kamyonetle kaçtığını görmüş" diyerek anlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.