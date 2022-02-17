ÜMRANİYE'DE ÇATI YANGINI - Haberler
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ÜMRANİYE'DE ÇATI YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÜMRANİYE'DE ÇATI YANGINI

ÜMRANİYE'de, 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

ÜMRANİYE'de, 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Yangın, saat 21.45 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Azra Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binadan oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

ÜMRANİYE'DE ÇATI YANGINI

ÜMRANİYE'DE ÇATI YANGINI

ÜMRANİYE'DE ÇATI YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Dudullu, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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