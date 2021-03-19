Ümraniye'de Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ümraniye'de Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler anıldı

19.03.2021 09:26 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:35
Ümraniye'de Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler anıldı

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü nedeniyle, Ümraniye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, sanatçı Dursun Ali Erzincanlı günün önemine vurgu yaparak şiirler okurken, Çanakkale Zaferi'ni yansıtan eserlerin olduğu resim sergisi ise yoğun ilgi gördü.

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü nedeniyle, Ümraniye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, sanatçı Dursun Ali Erzincanlı günün önemine vurgu yaparak şiirler okurken, Çanakkale Zaferi'ni yansıtan eserlerin olduğu resim sergisi ise yoğun ilgi gördü. Gerçekleştirilen programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal'da katılım sağladı.

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü dolayısıyla Ümraniye'de düzenlenen 'Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma' programında vatan toprakları uğruna şehit ve gazi olan askerler anıldı. Gerçekleştirilen programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal'da katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, sanatçı Dursun Ali Erzincanlı'nın Çanakkale Zaferi üzerine okuduğu şiir dinletileriyle devam etti. Öte yandan vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda, Çanakkale Zaferi'ni yansıtan resimlerin sergilendiği eserler ise büyük ilgi gördü.

"Çanakkale ruhunu öğrenip, benimsememiz lazım"

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Yıllardır belediyeler olarak Çanakkale'ye geziler düzenliyoruz. Binlerce insanımız bu sayede Çanakkale ruhunu yerinde teneffüs ettiler. Son dönemlerde ortaya çıkan pandemi maalesef bu sene için bu çalışmamıza engel oldu. Çanakkale ruhunu öğrenip, benimsememiz lazım. Akıllı ve uyanık olmak zorundayız. Ülkemizin ne şartlarla etrafının çevrili olduğunu anlamak zorundayız. Bu yüzden zaferlerimizi anlatacağız. Malazgirt'ten itibaren tarihimizi bileceğiz. Bugünümüzü de geçmişimizle birlikte yoğuracağız ki düşmanlarımızı iyi tanıyalım. Bunları yaparken eğitim, teknoloji alanlarında da çalışmalarımıza devam ederek ülkemizi geliştirelim. Kur'an-ı Kerim okuyoruz, şehitlerimizi anıyoruz ama bu aynı zamanda bir zafer. Marşlarımızı da çalacağız. Bu sebeple zaferimiz kutlu olsun ve başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Ümraniye'de Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler anıldı
Ümraniye'de Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler anıldı
Ümraniye'de Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler anıldı
Ümraniye'de Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Rasim Öztekin Pelin Öztekin
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Halis Özkahya Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ümraniye'de Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 09:36:57. #1.14#
title