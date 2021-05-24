Ümraniye'de apartman garajında göçük: 2 bina boşaltıldı

Ümraniye'de apartman garajında göçük: 2 bina boşaltıldı Ümraniye'de bir oto yıkama dükkanına ait garajda henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu.

Ümraniye'de apartman garajında göçük: 2 bina boşaltıldı

İSTANBUL - Ümraniye'de bir oto yıkama dükkanına ait garajda henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Çökmede yaralı veya can kaybı yaşanmazken garajda maddi hasar meydana geldi. Tedbir amaçlı 2 bina boşaltıldı.

Olay 12.00 sıralarında Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan oto yıkamaya ait garajda meydana geldi. Garajın içindeki göçüğü gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, polis, belediye ekipleri ve arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Mühendisler zemin üzerinde ölçümlerde ve incelemelerde bulundu. Göçük olan garajın bulunduğu binanın hemen arkasında bulunan 3 katlı bina ile 5 katlı iş yeri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekipler göçük olan yere beton dökerek çalışmalarına devam etti.

Göçük olan yerde daha önceden bir kuyu bulunduğunu söyleyen tahliye edilen iş yerinin sahibi Murat Yücetürk, "Kuyudan aşağıya muhtemelen su akıntısı oldu. Bu nedenle huni oluştu ve göçme meydana geldi. Mühendisler büyük bir göçük olmadığını ve çevreye bir zararı bulunmadığını söyledi. Tedbir amaçlı binamızı boşalttık ve tüm personelimizi tahliye ettik. Bugün sanırım daha çalışmayacağız. Beton atma işlemi 3-4 saat sürecektir. Daha sonra zemin etüdünün yapılmasının ardından durumu değerlendirecekler" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Enes İnce