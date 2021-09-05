Ümraniye'de 3 katlı binada yangın paniği

Ümraniye'de 3 katlı binada yangın paniği Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ümraniye'de 3 katlı binada yangın paniği

İSTANBUL - Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan çatıyı kısa sürede söndürdü.

Yangın, saat 15: 30 sıralarında Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Türban sokakta meydana geldi. 3 katlı binanın çatısı henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Vatandaşların yangını görüp 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Çatısı yanan binada kimsenin olmaması nedeniyle kimse yangından etkilenmedi. İtfaiye ekipler yanan çatının soğutma işlemlerini gerçekleştirirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mahalle sakini Mehmet Göz, "Yukarıda çatıda kimse yoktu. Alt kattaki dairelerde aileler vardı ama şu an kimse yok. Yangının nereden çıktığı belli değil çatıda elektrik bile yoktu. Çok şükür kimseye bir şey olmadı." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Karaoğlu