Ümraniye'de 15 bin TL'lik demir hırsızlığı kamerada - Haberler
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Ümraniye'de 15 bin TL'lik demir hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ümraniye'de 15 bin TL'lik demir hırsızlığı kamerada Ümraniye'de bir iş yerinde yaklaşık 15 bin lira değerinde demir çalındı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de 15 bin TL'lik demir hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de bir iş yerinde yaklaşık 15 bin lira değerinde demir çalındı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda güvenlik kamerasına takılan 2 hırsız kıskıvrak yakalandı. Şahısların 15 bin TL'lik demir çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri geçtiğimiz günlerde bir iş yerinde yaklaşık 15 bin lira değerinde demir çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan geniş kapsamlı çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda şüpheli şahısların olay yerine araç ile geldiği, bir süre bekledikten sonra demirleri aracın bagajına yükledikleri tespit edildi. Olayda kullanılan aracın O.G isimli şahsın üzerine kayıtlı olduğu ve şahsın benzer suçlardan kaydının olduğu belirlendi. Çalışmaların devamında olayı gerçekleştiren O.G ve H.T isimli şahsılar Ümraniye ilçesi Esenşehir mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şahısların 15 bin TL'lik demir çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de 15 bin TL'lik demir hırsızlığı kamerada

Ümraniye'de 15 bin TL'lik demir hırsızlığı kamerada

Ümraniye'de 15 bin TL'lik demir hırsızlığı kamerada

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